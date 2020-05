Hill: американский теведущий признал антироссийскую паранойю, но обвинил в ней Россию

В интервью The New Yorker ведущий MSNBC Крис Хейз признал, что демократы и противники Трампа склонны к теориям заговора и видят повсюду руку Кремля. При этом, как отмечает The Hill, Хейз много сделал для разжигания антироссийской истерии и сам же за это поплатился: за неугодные материалы о Джо Байдене журналиста недавно объявили агентом Кремля.

СААГАР ЭНДЖЕТИ, ведущий The Hill: Крис Хейз с MSNBC дал интервью Айзеку Чотинеру из The New Yorker. И даже притом что Айзек не проявил своего обычного напора…



КРИСТАЛ БОЛЛ, ведущая The Hill: Он хорошо работает.



СААГАР ЭНДЖЕТИ: Обычно — да. Но, кажется, с ним он был слишком мягок. Но Крис всё равно сам себя загнал в ловушку, говоря про «рашагейт». Итак, Айзек спросил Криса о «рашагейте» — по сути, о том, нет ли тут культуры конспирологического мышления. И Крис признаёт: «Вне всякого сомнения, в среде демократов и в более широкой антитрамповской коалиции существует культура конспирологического мышления. Я стопроцентно это признаю».



Но ранее в этом же интервью он, по сути, снимает с себя всякую ответственность за взращивание этой субкультуры. Он говорит: «Я не хочу упускать из виду их (российскую. — ИноТВ) активную роль в создании такого положения». И многословно поясняет в своём ответе, как российские власти занимались, цитирую, «очень глубокими и ощутимыми воздействиями, создавшими столько безумия и паранойи».



Какие такие «глубокие и ощутимые воздействия» на президентские выборы 2016 года оказали 100 тысяч долларов, потраченных на агитацию в Facebook?



КРИСТАЛ БОЛЛ: Не будем забывать, что у этого человека есть телепрограмма, которая выходит в прайм-тайм. Он, по сути, уподобляется Обаме: как бы анализирует ситуацию с видом собственной непричастности. Да ты же часть этого! Так? Но вместо того чтобы в этом признаться, он винит Россию: она, мол, заставила его и его коллег переборщить с теориями заговора о России! Что само по себе интересно.



По его словам, есть целая разновидность демократов, которые говорят: «Этот человек внедрён русскими! Существует обширный заговор — об этом свидетельствуют улики, или это просто мои умозаключения». Но опять-таки, он не задаётся вопросом: «Как мы подпитывали эту среду?» А ведь всё в итоге поворачивается против него!



СААГАР ЭНДЖЕТИ: Да!



КРИСТАЛ БОЛЛ: Когда он освещает заявление (бывшей сотрудницы Джо Байдена. — ИноТВ) Тары Рид о насильственных действиях сексуального характера. Просто потому, что он это делает, он сам — агент России! Это же среда, которую ты сам подпитывал!



СААГАР ЭНДЖЕТИ: Он это создал.



КРИСТАЛ БОЛЛ: Создал, помог создать.



СААГАР ЭНДЖЕТИ: Вот как он это формулирует: «Думаю, в каком-то смысле это было семечко, которое расцвело и стало тем, с чем мы сейчас имеем дело». Как оно расцвело, Крис? Может быть, это как-то связано с тем, что ты в своей программе обсуждал с Джонатаном Чейтом, не был ли Трамп агентом России с 1987 года? Может быть, ты поливал этот цветочек, который превратился в джунгли на вашем канале?



Во всём этом нет ни грамма самокритики. Он такой: «Эта субкультура конспирологического мышления просто существует, знаете ли, нам просто приходится иметь с ней дело». Да ведь ты же её и создавал! С самого начала. И это просто поразительно. Вот почему, я думаю, ему всё сошло с рук в этом интервью: никто никогда не хочет бросать вызов демократам. Такие люди, как Айзек, любят разносить в пух и прах республиканцев.



Думаю, это хорошо показывает всю нелепость такого мышления среди главных распространителей фейковых новостей — будем называть вещи своими именами! Эта теория заговора, «рашагейт», взбудоражила миллионы зрителей этого канала и запудрила им мозги касательно того, что пошло не так в 2016 году.



Дата выхода в эфир 11 мая 2020 года.

