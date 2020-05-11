ZDF: россияне ищут спасения от коронавируса на дачах

В страхе перед коронавирусом россияне, у которых есть такая возможность, уезжают за город, сообщает ZDF. На окраине леса кажется, что болезнь далеко, вот только неуверенность в завтрашнем дне никуда не уходит. Слабая экономика России продолжает сокращаться, рассказывает немецкий телеканал.

Уже почти месяц Андрей и его друзья живут на даче, за пределами Москвы, эпицентра эпидемии коронавируса в России. На окраине леса складывается ощущение, что вирус далеко, а вот неуверенность в завтрашнем дне никуда не делась. Ведь гастрономический бизнес и бизнес по организации мероприятий, которым занимаются друзья, встал.

АНДРЕЙ ВИНОГРАДОВ: На оплату аренды мы тратим наши последние накопления. Конечно, мы сильно пострадали из-за ситуации. Но то, что мы живём здесь вместе, помогает не только материально, но и морально.

В Москве действует строгий карантин. Без цифрового пропуска из дома выходить нельзя. Контроль осуществляет полиция и программное обеспечение по распознаванию лиц. И всё же число заражённых в России растёт. Сегодня впервые количество новых заболевших превысило 11 000. Половина из них находятся в Москве.

Кто может, уезжает за город. Дача. С царских времён это кусочек свободы. Вероника Мартыненко сейчас занимается на скрипке, конечно же, через интернет. Она сильно обеспокоена из-за коронавируса.

ВЕРОНИКА МАРТЫНЕНКО: Я сильно беспокоюсь из-за бабушки. Она старая. Если заболеет, мы не знаем, что может случиться.

Отец Михаил работает в строительной отрасли. Он сумел сохранить свой достаток в нескольких кризисных ситуациях. По его словам, многие маленькие предприятия не переживут эпидемию коронавируса, но…

МИХАИЛ МАРТЫНЕНКО: В России всегда выходят из всех ситуаций, какими бы тяжёлыми они ни были. Возможно, это особенность российского характера.

Из-за COVID-19 и так слабая экономика России продолжает сокращаться. В «общежитии» гастрономов опасаются и побочного эффекта эпидемии — потери свобод.

МАКС ДЕЙЧ: Это тестирование. Когда всё закончится, власти научатся манипулировать толпой людей, и из-за этого управлять народом будет ещё проще.

Снимая видеопоздравление с днём рождения для друга, Андрей и Макс гонят прочь мрачные мысли о будущем. Ведь тяжело представить, что после эпидемии коронавируса у российского правительства отпадёт желание контролировать.

Дата выхода в эфир 07 мая 2020 года.