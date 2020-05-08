France 24: Франция отметила День победы без ожидаемого размаха — помешал карантин

Памятные мероприятия в честь Дня победы в Европе, отмечаемого европейскими странами 8 мая, в этом году несмотря на юбилейную дату прошли значительно скромнее, чем ожидалось из-за ещё действующих в большинстве стран карантинных мер, передаёт France 24. Как сообщает корреспондент канала, не стала исключением и Франция — даже в столице страны из-за коронавируса пришлось ограничиться скромной церемонией возложения венка, на которой присутствовало лишь около 20 гостей против привычных 4 тысяч.

Сегодня — 8 мая, или День победы в Европе: в этот день в 1945 году союзники подписали акт о безоговорочной капитуляции Германии, что стало окончанием Второй мировой войны здесь, в Европе.

Памятные мероприятия сегодня проходят по всему континенту — однако в связи с исключительными обстоятельствами в виде введённых из-за коронавируса карантинных мер, во многих европейских странах эти торжества проходят со значительно более скромным размахом, чем многие ожидали от такой важной годовщины. Поскольку ветераны Второй мировой войны — люди уже весьма преклонного возраста, масштабные марши и парады были объявлены слишком опасными.

Здесь, в Париже, масштабы церемоний также сильно сократили. Тем не менее французский президент Эммануэль Макрон принял участие в мероприятиях, состоявшихся у памятнику генералу Шарлю де Голлю, а также, чуть ранее, у Триумфальной арки.

Там, рядом с Триумфальной аркой, где прошли церемонии, находится сейчас наш корреспондент Джеймс Андре. Джеймс, расскажите нам поподробнее о том, что сегодня происходило.

ДЖЕЙМС АНДРЕ, корреспондент France 24: Президент прибыл на Елисейские поля, остановился у памятника генералу де Голлю, который расположен чуть дальше по этой знаменитой улице, и возложил у подножия памятника венок. Вернее, сам он этого не делал — он сегодня вообще не трогал цветы, а венок был возложен двумя республиканскими гвардейцами. На церемонии присутстовали внук генерала де Голля и его жена; приглашён был и сын генерала, но ему 98 лет, и он не приехал.





После этого президент прибыл сюда, на площадь за моей спиной, знаменитую площадь Звезды под Триумфальной аркой, где он зажёг Вечный огонь в честь Неизвестного солдата.





Церемония, конечно, получилась очень сокращённой — присутствовали лишь около 20 людей, включая премьер-министра, министра обороны, а также начальники штабов французских вооружённых сил и мэр Парижа. Всего вышло около 20 гостей, тогда как обычно бывает 3-4 тысячи человек. А ещё, например, когда исполнялась «Марсельеза», генералы не положили руки друг другу на плечи, как они по традиции поступают во время исполнения гимна. Словом, всё действительно вышло очень скромно — не было даже публики, на Елисейских полях никого нет, хотя обычно на такие церемонии собираются целые толпы людей.





А ведь, как было упомянуто, речь идёт о 75-ой годовщине — и по такому случаю были запланировано очень много мероприятий по всей Франции, но отменили всё или почти всё: в большинстве городов и деревень ограничились тем, что мэр возложил венок у местного памятника.

Дата выхода в эфир 8 мая 2020 года.