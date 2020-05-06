Корреспондент: на Украине зафиксирован резкий рост числа заражённых коронавирусом

03:00
Футболист «Торино» сдал положительный тест на коронавирус
У одного из игроков клуба итальянской Серии A «Торино» был обнаружен коронавирус.
03:00
В ВОЗ призвали мировое сообщество к единству перед лицом пандемии
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мировое сообщество к единству перед лицом пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
Умер основатель группы Kraftwerk Флориан Шнайдер
На 74-м году жизни умер сооснователь и лидер электронной группы Kraftwerk Флориан Шнайдер.
03:00
Губерниев — об уходе Трусовой от Тутберидзе: благодарности от спортсменов ждать не всегда приходится
Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на уход российской фигуристки Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе.
03:00
ЕК ожидает цену нефти Brent в 2021 году на уровне $40 за баррель
Еврокомиссия понизила оценку среднегодовой цены нефти марки Brent на 2020 год до $38,4 за баррель, на 2021 год — до $40,2. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на весенний экономический прогноз ЕК.
03:00
Футболист «Ювентуса» Дибала вылечился от коронавируса
Аргентинский форвард «Ювентуса» Пауло Дибала сумел побороть недуг.
03:00
На координатора движения «За права человека» завели дело из-за фейка о коронавирусе
Череповецкие следователи возбудили уголовное дело в отношении руководителя регионального отделения движения «За права человека»* Григория Винтера за публикацию фейковой информации о коронавирусе. Об этом говорится в постановлении (есть в распоряжении RT).
03:00
Кабмину поручили подготовить идеи об усилении санкций за лесные пожары
Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству к 1 июня подготовить предложения об усилении санкций за нарушения требований пожарной безопасности.
03:00
Испания продлила режим повышенной готовности до 24 мая
Нижняя палата парламента Испании поддержала предложение правительства о продлении режима повышенной готовности до 24 мая.
03:00
Канделаки: решение Трусовой выглядит на редкость просчитанным
Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки отреагировала на переход российской фигуристки Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.
03:00
В Курской области решили ввести масочный режим
Власти Курской области приняли решение обязать с 7 мая жителей региона носить маски в общественном транспорте и магазинах из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.
03:00
Гершкович: у Николича нет опыта, который позволит ему конкурировать с Сёминым
Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович прокомментировал возможный уход Юрия Сёмина с поста наставника «Локомотива» и приход на его место сербского специалиста Мирко Николича.
03:00
Число жертв коронавируса в Британии превысило 30 тысяч
В Великобритании из-за коронавирусной инфекции COVID-19 умерли более 30 тыс. человек.
03:00
В Москве с начала недели выпало более 40% месячной нормы осадков
В Москве с начала недели выпало более 40% месячной нормы осадков.
03:00
В Италии за сутки выздоровело рекордное число пациентов с коронавирусом
В Италии после заболевания коронавирусной инфекцией за сутки выздоровело рекордное число пациентов — 8014, сообщает Департамент гражданской защиты. Общее число выздоровевших достигло 93 245.
03:00
Нейропсихолог дала рекомендации по подготовке к выходу из самоизоляции
Нейропсихолог Ирина Хвингия дала рекомендации, как подготовиться к выходу из самоизоляции, чтобы минимизировать психологические волнения.
03:00
Гэтжи: мы с Фергюсоном дерёмся за возможность представлять Америку против Нурмагомедова
Американский боец Джастин Гэтжи рассказал, что значит для него бой за временный чемпионский пояс в лёгком весе, который он оспорит 9 мая в схватке с Тони Фергюсоном.
03:00
Эксперт оценил действующие нормы дачного законодательства
Председатель Московского межрегионального союза садоводов, глава общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов прокомментировал действующие нормы дачного законодательства.
03:00
В Совфеде предложили изменить финансирование программы памяти героев войны
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв предложил реформировать федеральную целевую программу «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019—2024 годы».
03:00
В Госдуме предложили упростить прописку на дачных участках
Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев прокомментировал идею признания садоводств населёнными пунктами с целью упростить прописку в капитальных частных домах.
03:00
В Мособлдуме предложили проводить собрания СНТ в режиме онлайн
Первый зампред Московской областной думы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин предложил принимать важные управленческие решения в садоводческих товариществах в режиме онлайн.
03:00
Эксперт оценила ситуацию с пандемией коронавируса в России
Завкафедрой инфекционных болезней РУДН, доктор медицинских наук, профессор Галина Кожевникова оценила ситуацию с пандемией коронавируса в России.
03:00
В Москве закроют проход к смотровым площадкам и набережным в День Победы
В Москве закроют проход к смотровым площадкам и набережным 9 мая, а праздничный салют в честь Дня Победы можно будет увидеть по видеотрансляции или из окон своих домов.
03:00
Синоптики предупредили о высокой пожароопасности в Курганской области
В центральных и восточных районах Курганской области с 7 по 10 мая ожидается высокая пожароопасность.
03:00
Эксперт оценил прогноз о наступлении опасной жары к 2050 году
Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв оценил прогноз международной группы учёных о наступлении опасной жары к 2050 году.
03:00
Ещё одну больницу перепрофилировали на приём пациентов с COVID-19 в Подмосковье
Ещё одну больницу перепрофилировали на приём пациентов с коронавирусом в Московской области.
03:00
В Мурманской области провели 27 тысяч тестов на COVID-19
Министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев заявил, что в регионе провели 27 тыс. тестов на COVID-19.
03:00
В Крыму заявили о массовых нарушениях со стороны предприятий, возобновивших работу
Предприятия, возобновившие работу в Крыму после снятия части ограничений, стали массово нарушать противоэпидемические требования. Об этом заявила глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская на заседании оперативного штаба.
03:00
Эксперт дал рекомендации по безопасному посещению автосервиса
Автоэксперт Виктор Королёв дал рекомендации по безопасному посещению шиномонтажа и других автосервисов.
03:00
Чувашия приняла участие в акции «Наш День Победы»
Чувашия приняла участие в песенном марафоне «Наш День Победы».
03:00
Источник: сезон РПЛ — 2019/20 будет завершён досрочно
На исполкоме Российского футбольного союза, который должен пройти 15 мая, большинством голосов может быть утверждено досрочное окончание сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
Спасатели предупредили о сильных дождях в Тверской области
Спасатели предупредили о сильных дождях ночью 7 мая в восточных районах Тверской области.
03:00
Житель Нижнего Новгорода предстанет перед судом за фейк о COVID-19
Житель Нижнего Новгорода предстанет перед судом за публикацию заведомо ложной информации о коронавирусе.
03:00
В Подмосковье отчитались о проверке санитарных норм на предприятиях
На 260 предприятиях в Московской области проверили соблюдение санитарных требований.
03:00
Число жертв коронавируса в Канаде превысило 4 тысячи
В Канаде из-за коронавирусной инфекции COVID-19 скончались более 4 тыс. человек.
03:00
В музее-заповеднике «Кижи» разработали виртуальный тур по острову
В музее-заповеднике «Кижи» разработали виртуальную экскурсию по острову.
03:00
В Тюменской области объявили штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявлено в Тюменской области.
03:00
Кремлёв рассказал, где и когда может пройти бой между Тайсоном и Емельяненко
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что поединок бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе Майка Тайсона с Александром Емельяненко или Сергеем Харитоновым может состояться в конце 2020 года.
03:00
Художник из Подмосковья создал граффити в поддержку врачей
В Московской области художник, пожелавший остаться неизвестным, создал граффити в поддержку врачей, которые принимают участие в борьбе против COVID-19.
03:00
Число протоколов по нарушениям режима самоизоляции в Нижегородской области превысило 6,2 тысячи
Сотрудники полиции, органов исполнительной власти и местного самоуправления в Нижегородской области оформили более 6,2 тыс. протоколов за нарушение режима повышенной готовности с 10 апреля по 5 мая.
03:00
В Подмосковье появились билборды с портретами героев Великой Отечественной войны
В Московской области появились билборды с портретами героев Великой Отечественной войны.
03:00
Кремлёв подтвердил информацию об организации боя между Тайсоном и Емельяненко
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что считает возможным проведение поединка бывшего абсолютного чемпиона мира Майка Тайсона с кем-то из российских бойцов смешанных единоборств — Сергеем Харитоновым или Александром Емельяненко.
03:00
Собянин оценил уровень самоизоляции в Москве на майских праздниках
Мэр Москвы Сергей Собянин оценил уровень самоизоляции в Москве в первой половине майских праздников. Об этом он рассказал в интервью Первому каналу.
03:00
Мосгорсуд рассказал о делах о нарушении ограничительных мер
Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова заявила, что московские суды за две недели получили 237 административных материалов по фактам нарушения правил поведения при режиме повышенной готовности.
03:00
В Совфеде прокомментировали снятие части ограничений в Москве 12 мая
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал RT заявление мэра Москвы Сергея Собянина о том, что в городе с 12 мая начнут работу все промышленные предприятия.
03:00
Тутберидзе отреагировала на уход Трусовой
Известный тренер Этери Тутберидзе прокомментировала уход из своей группы бронзовой призёрки чемпионата Европы Александры Трусовой.
03:00
Кафе и кинотеатры в Москве будут открыты в последнюю очередь
Власти Москвы разрешат работу ресторанов и кинотеатров в последнюю очередь, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
03:00
СМИ: Российский миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Акционер и глава совета директоров группы АЛЛТЕК Дмитрий Босов покончил с собой в своём доме. Об этом пишет РБК, ссылаясь на знакомых миллиардера и источник.
03:00
Андрей Костицын подписал контракт с «Нефтехимиком»
Белорусский нападающий Андрей Костицын подписал контракт с «Нефтехимиком» из Нижнекамска.
03:00
США и Белоруссия впервые за 12 лет обменяются послами
США и Белоруссия обменяются послами в 2020 году впервые с 2008 года.