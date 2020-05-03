Le Monde: изоляция усугубляет проблемы французов с алкоголем

Потребление алкоголя во Франции в условиях изоляции существенно выросло, особенно среди людей, имевших проблемы с алкоголем ранее, пишет Le Monde. Сами потребители спиртного объясняют это одиночеством, тревожностью и потребностью «убить время». Как замечает издание, многие французы с нетерпением ждут выхода на работу, чтобы избавиться от вредной привычки.

Признания французов свидетельствуют о том, что потребность в алкоголе в период изоляции растёт, а люди с зависимостью возвращаются к его употреблению после длительного воздержания, пишет Le Monde.

«Пришла изоляция, делать было нечего и я сорвался», — рассказывает 31 летний Батист (имя изменено), открывший 16 марта свою первую банку пива после двух с половиной месяцев воздержания.

«Изоляция — это период потери эмоциональной стабильности, который способствует зависимости или усиливает её», — подтверждает официальный представитель Федерации борьбы с зависимостями Натали Латур, констатируя «рост потребления алкоголя». Сами потребители спиртного объясняют это «тревожностью», «одиночеством», «потерей ритма», а также усилившимся из-за мер социального дистанцирования «давлением семьи».

«Вино сглаживает углы, делает жизнь менее безнадёжной, я говорю себе, что всё устроится», — поясняет 65-летний художник Жан, замечая, что «сошёл бы с ума» без своей ежедневной бутылки. По словам лечащего врача в больнице Патрика, с середины марта временно безработного, режим изоляции ознаменовал собой «прекращение рутины», которая позволяла ему ограничивать потребление спиртного. Как отмечает издание, многие люди с зависимостью видят в алкоголе способ «убить время» из-за потери временных ориентиров в изоляции.

«Это занятие, так дни проходят быстрее», — соглашается Батист, который наряду с другими отмечает снижение чувства ответственности за потребление алкоголя: «В этих условиях пить можно практически без последствий: я ни с кем не вижусь и должен ходить на работу». По словам газеты, многие с нетерпением ждут выхода на работу, чтобы взять под контроль растущее потребление спиртного.

Так, 29-летний Жьльен ежедневно до опьянения участвует в «аперитивах по Скайпу» с друзьями, а 53-летний Эдуар признаётся, что перешёл от выпивания по вечерам к «алкоголю на полную ставку».

По мнению психиатра Жан-Мишеля Делиля, чрезмерное пристрастие к алкоголю связано ещё и с неспособностью людей, страдающих зависимостью, распределять запасы спиртного, которые приходится делать в условиях изоляции. Работник винного магазина в Морбилане, где префект в начале запретил продажу крепкого алкоголя, а потом пересмотрел своё решение, признался, что продавал виски людям, которые впадали в панику при мысли о невозможности купить бутылку.

«Прежде чем запрещать продажу алкоголя, нужно сначала принять меры для наблюдения за людьми, страдающими алкоголизмом, в период изоляции», — считает госпожа Латур. Психотерапевт мадам Лерберг признаёт, что многие пациенты отказались от наблюдения в период изоляции, однако с другими она поддерживает связь на расстоянии посредством телефона и обязательных воскресных групповых встреч онлайн.

Как отмечает газета, дистанционные встречи в такой ситуации спасительны, но не идеальны. «Это область, в которой важен контакт: жесты, паузы, взгляд, походка, маленькая вздувшаяся вена», — поясняет специалист по лечению зависимостей Амин Беньямина. При этом, по мнению Жан-Мишеля Делиля, дистанционное наблюдение может побудить некоторых начать консультации с психологом. «У алкоголиков часто наблюдается социофобия, двойственность телефона их успокаивает, так можно избежать прямого контакта с человеком», — рассуждает он.

При этом, по данным Национальной службы здравоохранения Франции, 10% людей с алкогольной зависимостью заявили о сокращении потребления алкоголя или отказе от него в период изоляции. 51-летняя Изабель, выпивавшая бутылку розового вина ежедневно до введения мер социального дистанцирования, с тех пор сократила потребление спиртного. «К моему великому удивлению, изоляция избавила меня от проблем профессионального мира и токсичных социальных связей», — признаётся школьная учительница, довольная возможностью работать в собственном ритме. При этом, как предупреждает Лерберг, и в случае роста потребления алкоголя в изоляции, и в случае его сокращения, необходимо будет следить за тем, что произойдёт после отмены карантинных мер.