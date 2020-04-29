Bild: нехватка защитной одежды сподвигла немецких врачей на «голый протест»

На фоне эпидемии коронавируса немецкие врачи организовали голый протест, чтобы обратить внимание общественности на дефицит защитной одежды у медперсонала, сообщает Bild. Нагота на фотографиях символизирует их беспомощность перед проблемой. «Отчаянные меры требуют отчаянных мер», — комментирует акцию немецкое издание.

В эфире специальный выпуск Bild, посвящённый коронавирусу. Мы как всегда вещаем из Берлина. Немецкие врачи бьют тревогу и раздеваются. Под хештегом «Голые размышления» они показывают, как выглядят врачи, у которых нет защитной одежды: довольно голыми. При этом с сегодняшнего дня во всей Германии введено обязательное ношение масок.

Отчаянные времена требуют отчаянных мер. Нагота этих врачей отражает их беспомощность перед проблемой надлежащей защиты своих пациентов от коронавируса. Ведь им не хватает защитной одежды. Производству в Германии оказывают недостаточную поддержку. И это на фоне введения обязательного ношения масок по всей Германии.

ПРОДАВЕЦ МАГАЗИНА: Все соблюдают дисциплину. У каждого надета маска. Все следуют правилам.

ДРУГОЙ ПРОДАВЕЦ МАГАЗИНА: Два покупателя были без масок. Я сказал им, чтобы они не заходили внутрь, надели маски. В остальном всё супер.

Обычные граждане могут защитить себя сами. Однако для врачей и медперсонала ситуация в Германии остаётся напряжённой.

На эту акцию определённо стоит взглянуть. А вот повод для её проведения пугает. Обсудим это с доктором Кристианом Рехтенвальдом из Боксберга в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Он с нами на связи. Он — один из 30 врачей, которые продемонстрировали свою наготу. Здесь мы видим, как он участвует в голом протесте. А теперь он одетый с нами на связи из своего кабинета. Добрый вечер, доктор Рехтенвальд.

КРИСТИАН РЕХТЕНВАЛЬД, немецкий врач: Добрый вечер. Приветствую вас.

С сегодняшнего дня граждане Германии обязаны носить маски в поездах и магазинах. Вам же защитной одежды не хватает. Как такое возможно?

КРИСТИАН РЕХТЕНВАЛЬД: Это один из недостатков нашей федеральной системы. В этом кризисе каждый должен заботиться о себе сам. Одни справляются с этим лучше, другие — хуже. У нас, врачей, ситуация также неоднозначная. Есть люди с запасами, а есть те, у которых их нет. В этом и заключается проблема.

Дата выхода в эфир 27 апреля 2020 года.