Путин, Сталин и «Крым наш» — Guardian о новом храме Вооружённых сил России

В подмосковном парке «Патриот» собираются открыть к 9 мая главный храм Вооружённых сил России, и он станет одним из самых высоких православных храмов в мире, пишет The Guardian. Однако у журналистов вызвали вопросы мозаики в храме, на которых изображены российские чиновники, а также Сталин и лозунг присоединения Крыма к России.

В России собираются открыть огромный храм в подмосковном парке «Патриот»*, и он станет одним из самых высоких православных храмов в мире, пишет The Guardian. Открытие приурочено к празднованию Дня Победы.



Храм Воскресения должен стать монументом в честь победы Советского Союза во Второй мировой войне. Так, диаметр барабана под главным куполом составит 19,45 м в честь года окончания войны, а «дорога памяти» составит 1418 шагов по числу дней Великой Отечественной войны. При этом некоторые ступени будут отлиты из расплавленного оружия нацистов.



Однако вопросы вызвали мозаики храма, на которых изображён Путин и другие российские чиновники. Среди них министр обороны Сергей Шойгу, глава ФСБ Александр Бортников, глава Крыма Сергей Аксёнов и другие на фоне толпы с флагами России. Ещё на одной мозаике изображены несколько женщин под надписью «Крым наш».



Российский дьякон Андрей Кураев назвал это изображение «явкой в Гаагу с повинной». По его словам, раз икона с покорением Крыма помещена в армейском храме, значит армия и сыграла решающую роль в этой операции. С другой стороны, настоятель храма Стефан отметил, что изображать в церквях исторические сцены — это традиция. И для вооружённых сил России присоединение Крыма — одно из таких важных исторических событий.



На другой мозаике изображён Парад 1945 года: солдаты на фоне Кремля и портрет Сталина. Как отмечает автор статьи, это одно из первых появлений Сталина на государственном здании с 1960-х годов. Художник, который создавал мозаику, отмечает, что солдаты несут портрет Сталина, но самого вождя нет среди маршалов Победы, хотя он был главнокомандующим.



По словам пресс-секретаря Владимира Путина, российский президент отерагировал на такую мозаику сдержанно, отметив: «Когда-нибудь благодарные потомки оценят наши заслуги, но сейчас это делать ещё рано». В свою очередь, в РПЦ заявили, что попросят художественный комитет пересмотреть мозаику, пишет The Guardian.



* Комментарий ИноТВ: «Путину доложено было [об этой мозаике]», — сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос агентства о том, известно ли президенту об этом проекте. «Когда ему доложили об этом, он улыбнулся и сказал: «Когда-нибудь благодарные потомки оценят наши заслуги, но сейчас это делать еще рано», - передал слова главы государства Песков.



