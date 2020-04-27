Guardian: американская статистика по коронавирусу игнорирует коренное население, хотя ему приходится тяжелее

Демографические данные по воздействию коронавируса во многих штатах США не включают в себя статистики по коренным американцам, пишет The Guardian. Между тем из-за неравного доступа к здравоохранению, чистой воде и полезному питанию, именно коренные американцы подвержены большему риску осложнений, отмечает издание.

Коренное население Америки не включается в демографически данные по воздействию коронавируса в США, пишет The Guardian: на этом фоне возникает беспокойство возникновения скрытых чрезвычайных здравоохранительных ситуаций.

Издание отмечает, что здравоохранительные органы во многих штатах не стали включать коренных американцев в общий анализ, вынеся их в категорию «прочие». Что же касается штатов, включающих коренное население в общую статистику, то в них первичные данные демонстрируют сильные диспропорции между процентом заразившихся и умерших. На прошлой неделе здравоохранительные органы Аризоны сообщили о том, что коренные американцы составляют 16 % от общего числа умерших от коронавируса в штате несмотря на то, что общая доля коренного населения в штате составляет лишь 6 %. Похожие данные были выявлены и в штате Нью-Мексико.

Как пишет The Guardian, цветные сообщества в США не являются более подверженными коронавирусу, однако из-за неравного доступа к здравоохранению, чистой воде и питательной еде, они подвержены большему риску осложнений. Согласно данным Центра по контролю и предотвращению заболеваний, коренные американцы страдают от диабета в три раза чаще, чем прочие этнические группы, а также чаще всех болеют астмой. Издание отмечает, что большинство коренных американцев проживает в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, однако ни в одном из этих городов они не были включены в общий анализ по коронавирусу.

Невключение коренных американцев в общие здравоохранительные данные не ново для США, пишет издание. Кроме того, в некоторых исследованиях говорится, что есть 50-процентная вероятность того, что в медицинской статистике коренных американцев могут записывать в качестве другой расы.

The Guardian информирует, что Индейская медицинская служба (IHS) ежедневно публикует результаты тестов на коронавирус, однако не имеет возможности отслеживать данные по госпитализации и смертности. Кроме того, данные по тестам также неполны: лишь 17 процентов учреждений IHS обязаны сообщать полученные данные по тестам. Для остальных учреждений это условие является добровольным. Кроме того, сбор данных затруднён из-за старых систем учёта, разработанных ещё в 80-е годы. По словам пресс-секретаря IHS, данное оборудование нуждается в замене, а пока данные по коронавирусу собираются вручную.