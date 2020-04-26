N-TV: Трамп предложил аппараты ИВЛ Мексике, Гондурасу — и Германии

Из опасения возможного дефицита аппаратов ИВЛ США начали производить их в огромных количествах, и теперь возникла вероятность, что стране не потребуется столько оборудования. Как сообщает немецкий телеканал N-TV, Дональд Трамп в связи с этим заявил, что США готовы отправить аппараты ИВЛ в Мексику, Гондурас и Францию — а также в Германию, если они там нужны.

Обычно ежедневные пресс-конференции американского президента проходят едва ли не в формате полноценного вечернего шоу, однако на этот раз Дональд Трамп закончил уже через полчаса, сообщает немецкий телеканал N-TV.

Своё выступление глава Белого дома использовал для того, чтобы в разгар кризиса с коронавирусом предложить Германии аппараты искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). По словам Трампа, США готовы отправить аппараты ИВЛ, среди прочего, в Мексику, Гондурас и Францию — а также в Германию, «если они им нужны».

Из опасения нехватки аппаратов ИВЛ Соединённые Штаты начали производить их в огромных количествах. В результате в последнее время начало складываться впечатление, что не все аппараты ИВЛ будут необходимы, несмотря на то что США занимают первое место в мире по числу подтверждённых случаев заражения коронавирусом и по уровню смертности от него. На данный момент в стране отмечается 890 тыс. подтвердившихся случаев заражения, более 51 тыс. человек умерло.

Как напоминает немецкий телеканал, недавно Дональд Трамп уже удивил всех заявлением о том, что пациентов с коронавирусом следует лечить световым излучением или даже распылением дезинфицирующих средств. При этом он сослался на то, что солнечный свет и средства дезинфекции могут убивать вирусы — правда, на поверхностях предметов или в воздухе, а не в человеческом организме.

Медики и ведомства здравоохранения, в том числе за пределами США, настоятельно не рекомендуют распылять дезинфицирующие средства на людей или употреблять их вовнутрь. Даже самому Трампу в итоге пришлось сказать, что его заявления носили «саркастический» характер, однако этому мало кто поверил.

На ежедневной пресс-конференции по коронавирусу в Белом доме, состоявшейся в пятницу, Дональд Трамп отказался отвечать на любые вопросы журналистов. Как правило, его пресс-конференции по поводу пандемии длятся от часа до двух, а иногда и дольше. Тем не менее, в пятницу выступление американского президента заняло не более получаса, после чего Трамп покинул помещение, хотя журналисты пытались задавать ему вопросы, подчёркивает немецкий телеканал N-TV.