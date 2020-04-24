СТРАНА: одесский монастырь забросали «коктейлями Молотова»

В пресс-службе Одесской епархии заявили, что пожар, который произошёл в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре, возник в результате поджога. Как передаёт «СТРАНА», свидетели рассказали, что неизвестный бросил бутылки с зажигательной смесью под монастырские автомобили, а позже загорелись хозяйственные постройки.
Пожар, который произошёл в ночь с 23 на 24 апреля в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре, возник в результате поджога. Как пишет «СТРАНА», об этом в Facebook сообщает пресс-служба Одесской епархии.
«В ночь с 23 на 24 апреля в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре произошёл крупный пожар, причиной которого, по предварительной версии, стал умышленный поджог. Сгорело хозяйственное помещение площадью 1500 квадратных метров. Свидетели заявляют о том, что изначально неизвестный бросил бутылки с зажигательной смесью под монастырские машины Toyota Hiace и ВАЗ-2107. Возгорания удалось сразу потушить силами насельников монастыря при помощи огнетушителей», — сказано в сообщении.
Уточняется, что в это же время начался пожар в хозяйственном помещении. Насельники монастыря, заметив ещё одно возгорание, оперативно вызвали пожарную охрану, и через семь минут прибыли первые расчёты спасателей, которые приступили к ликвидации пожара. Также на место происшествия прибыла оперативно-следственная группа Национальной полиции.
«По состоянию на 04:00 утра пожар был локализован и началась проливка сгоревших конструкций. Жертв и пострадавших от пожара нет, но в процессе ликвидации пожара, помогая сотрудникам ГСЧС, сломал ногу насельник Успенского мужского монастыря архимандрит Владимир (Якименко), которого с места происшествия госпитализировала скорая помощь. На данный момент основной версией пожара в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре является умышленный поджог», — сообщили в епархии.
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