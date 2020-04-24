Hill: в крупных городах страны Трамп намерен провести «Операцию Сильная Америка»

Вскоре над американскими городами пролетят авиационные группы высшего пилотажа «Буревестники» и «Голубые ангелы», сообщил Дональд Трамп. По его словам, в рамках плана «Операция Сильная Америка» самолёты отдадут дань уважения медикам, которые находятся на передовой в борьбе с COVID-19, сообщает The Hill.

В ближайшие недели над американскими городами пролетят авиационные группы высшего пилотажа, чтобы выразить признательность медикам, которые борются с распространением коронавируса. Об этом объявил президент США Дональд Трамп, передаёт The Hill.

«Мы чествуем работников здравоохранения, которые находятся на передовой в борьбе с COVID-19. И это станет настоящим сигналом для всех американцев, что необходимо проявлять бдительность во время эпидемии», — заявил глава Белого дома во время брифинга.

«Это дань уважения им (медработникам. — ИноТВ), нашим воинам. Потому что они равны воинам, тем великолепным пилотам, всем бойцам, сражающимся в традиционных битвах, в которых мы побеждаем», — добавил он.

По словам президента, план «Операция Сильная Америка» предложили сами военные. «Команды пилотажных групп «Буревестники» и «Голубые ангелы» хотели продемонстрировать свою поддержку американским медработникам, которые, словно войска во время войны, отчаянно рвутся в бой», — отметил он.

Трамп также объявил, что на День Независимости США он вновь планирует провести военный парад, который в прошлом году обошёлся бюджету в сумму $2,5 млн. По его словам, торжества имели «невероятный успех».

Между тем в федеральных рекомендациях говорится, что американцам необходимо избегать собраний с участием более 10 человек и соблюдать дистанцию. Представители здравоохранения считают, что эти меры помогут сдержать распространение коронавируса.

На этой неделе власти Нью-Йорка, который стал самым пострадавшим от COVID-19 регионом в США, запретили все массовые мероприятия до конца июня. В Вашингтоне же приказ о карантине останется в силе по меньшей мере до середины мая, отмечает The Hill.