Hill Оригинал

Hill: в крупных городах страны Трамп намерен провести «Операцию Сильная Америка»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Вскоре над американскими городами пролетят авиационные группы высшего пилотажа «Буревестники» и «Голубые ангелы», сообщил Дональд Трамп. По его словам, в рамках плана «Операция Сильная Америка» самолёты отдадут дань уважения медикам, которые находятся на передовой в борьбе с COVID-19, сообщает The Hill.
Hill: в крупных городах страны Трамп намерен провести «Операцию Сильная Америка»
Reuters

В ближайшие недели над американскими городами пролетят авиационные группы высшего пилотажа, чтобы выразить признательность медикам, которые борются с распространением коронавируса. Об этом объявил президент США Дональд Трамп, передаёт The Hill.

«Мы чествуем работников здравоохранения, которые находятся на передовой в борьбе с COVID-19. И это станет настоящим сигналом для всех американцев, что необходимо проявлять бдительность во время эпидемии»,  заявил глава Белого дома во время брифинга.

«Это дань уважения им (медработникам.  ИноТВ), нашим воинам. Потому что они равны воинам, тем великолепным пилотам, всем бойцам, сражающимся в традиционных битвах, в которых мы побеждаем»,   добавил он.
 
По словам президента, план «Операция Сильная Америка» предложили сами военные. «Команды пилотажных групп «Буревестники» и «Голубые ангелы» хотели продемонстрировать свою поддержку американским медработникам, которые, словно войска во время войны, отчаянно рвутся в бой»,  отметил он.
 
Трамп также объявил, что на День Независимости США он вновь планирует провести военный парад, который в прошлом году обошёлся бюджету в сумму $2,5 млн. По его словам, торжества имели «невероятный успех».
 
Между тем в федеральных рекомендациях говорится, что американцам необходимо избегать собраний с участием более 10 человек и соблюдать дистанцию. Представители здравоохранения считают, что эти меры помогут сдержать распространение коронавируса.
 
На этой неделе власти Нью-Йорка, который стал самым пострадавшим от COVID-19 регионом в США, запретили все массовые мероприятия до конца июня. В Вашингтоне же приказ о карантине останется в силе по меньшей мере до середины мая, отмечает The Hill.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Hill США Северная Америка
теги
вирус военная техника Дональд Трамп истребитель медицина парад самолет США
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров