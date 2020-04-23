Evening Standard: День Земли в этом году перенесли в цифровой формат

Ежегодно 22 апреля в мире проходит акция под названием День Земли. Её цель — привлечь внимание к проблемам окружающей среды. Обычно в ней принимают участие больше миллиарда человек, которые устраивают митинги, подписывают петиции, ходят на субботники. Но в этот раз из-за пандемии акцию перенесли в цифровое пространство, пишет Evening Standard.
22 апреля прошёл День Земли, когда миллионы людей предпринимают действия для защиты планеты, пишет Evening Standard. В этом году он празднуется в очень необычных обстоятельствах. Журналисты назвали его «цифровым» Днём Земли, потому что люди вместо парков, стадионов и улиц собираются онлайн.
Впервые День Земли отметили в 1970 году, и тогда миллионы людей вышли на улицы в Америке на демонстрацию за реформы в области окружающей среды. Идейным вдохновителем стал сенатор Гейлорд Нельсон, а поводом для акций послужил разлив нефти в Калифорнии. Вскоре после тех демонстраций американское правительство приняло законодательные акты о защите окружающей среды.
Так что если изначально это был протест против негативных последствий индустриализации, то вскоре День Земли стал глобальным движением. Сегодня в нём принимают участие больше миллиарда людей по всему миру: ходят на демонстрации, подписывают петиции, занимаются субботниками. Активисты призывают людей сортировать мусор и сажать деревья, делать другие действия в поддержку окружающей среды.
Но в этом году протесты перенесены в онлайн. Как говорят активисты, всё же здоровье и безопасность людей важнее всего. А обращать внимание на День Земли можно с помощью хештегов #EarthDay2020 и #EARTHRISE, призывая тем самым предпринять меры ради планеты. Экологи говорят, что не собираются сворачивать свою деятельность из-за коронавируса или любого другого кризиса, но лишь переключают усилия на новые средства мобилизации.
Каждый год у Дня Земли есть своя тема, и в этом году это забота о климате, пишет Evening Standard.
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