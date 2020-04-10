Independent: «позорно и неприемлемо» — Италия потребовала от Die Welt извинений за статью про мафию

Власти Италии выступили с критикой материала немецкой газеты Die Welt, в котором утверждалось, что финансовая помощь ЕС стране для борьбы с COVID-19 может оказаться в распоряжении мафии. Представители Рима призвали издание извиниться, а Берлин — осудить и дистанцироваться от подобных комментариев, сообщает The Independent.

Власти Италии выступили с критикой статьи, опубликованной немецкой газетой Die Welt. В ней утверждается, что мафия хочет получить финансовую помощь, которую Евросоюз может выделить стране для борьбы с эпидемией COVID-19, пишет The Independent.

«Страны ЕС, несомненно, должны помогать друг другу на фоне кризиса с коронавирусом. Но существуют ли ограничения? Контролируется ли этот процесс? В Италии мафия просто ждёт, что получит от Брюсселя новое неожиданное богатство», — говорится в публикации немецкого издания.

Этот комментарий разгневал официальных представителей Рима. Министр иностранных дел Луиджи Ди Майо назвал статью «позорной и неприемлемой». «Этим утром важная немецкая газета Die Welt призвала Европу не помогать Италии, потому что «мафия ждёт не дождётся денег от Брюсселя», — заявил он.

«Италия сегодня оплакивает жертв коронавируса. Но она скорбела и до сих пор скорбит по жертвам мафии», — добавил министр, выразив надежду, что официальный Берлин осудит и дистанцируется от публикации.

«Мы ждём чёткого порицания и извинения (за статью Die Welt — ИноТВ). Итальянцы не являются членами мафии и сражаются с COVID-19 с высоко поднятой головой», — подчеркнула вице-президент Итальянской палаты депутатов Мара Карфанья.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель отклонила требования Италии ввести общие облигации еврозоны, чтобы смягчить экономические последствия пандемии коронавируса. «Я не считаю, что у нас должен быть общий долг из-за ситуации в нашем политическом союзе, и поэтому мы отвергаем это предложение, — сказала она. — Но есть множество способов проявить солидарность, и я верю, что мы найдем хорошее решение».

Италия стала одной из наиболее пострадавших от пандемии стран в мире. Согласно последним данным, в ней было зарегистрировано более 143 тыс. подтверждённых случаев коронавируса, обращает внимание The Independent.