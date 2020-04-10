Эксперт: президентские выборы в мае станут контрольным выстрелом для польской демократии

Если правительство Польши не перенесёт президентские выборы и проведёт их в разгар пандемии коронавируса, демократии страны будет нанесён сокрушительный удар, пишет аналитик Пётр Бурас в статье для Le Monde. По словам эксперта, Евросоюз должен активно противодействовать такому сценарию для защиты фундаментальных свобод и жизни не только поляков, но и жителей всей Европы.

Намерение польских властей провести 10 мая выборы на фоне пандемии коронавируса подрывает принципы правового государства и является огромным риском для миллионов людей, пишет Пётр Бурас из аналитического Европейского совета по международным отношениям на страницах Le Monde. Если выборы состоятся, считает эксперт, это станет контрольным выстрелом по польской демократии и погрузит государство в политический кризис беспрецедентных масштабов. «Однако это сумасшествие ещё не поздно остановить», и Европа не должна молчать.

Майские выборы с давних пор считаются переломным моментом для Польши: с 2015 года правительство сделало из страны так называемую несвободную демократию с помощью президента Анджея Дуды — в теории независимого, а на практике подписывающего любые предложения правящей партии Ярослава Качиньского «Право и справедливость».

Таким образом, выбор оппозиционного президента, возможно, изменил бы ситуацию, потому что такой президент бы смог наложить вето на законотворчество партии у власти. Вот почему правительство так настаивает на проведении выборов в назначенный срок, несмотря на то что слабой системе здравоохранения угрожает растущее число заразившихся и умерших от коронавируса. Цель властей — ратифицировать вероятную победу Дуды, пока не стало поздно: в случае переноса голосования вирус спровоцирует экономический кризис, что значительно пошатнёт популярность правящей партии и шансы Дуды на переизбрание.

Однако, как подчёркивает Пётр Бурас, эти выборы поставят под угрозу жизнь граждан: в прошлый раз своим правом воспользовалось около половины из 30 млн избирателей. В своей недавней речи в парламенте премьер-министр Матеуш Моравецкий объявил, что пик заболевания в стране придётся на май или июнь. Однако даже если за пять недель пандемия чудесным образом отступит, опасность для здоровья населения не уменьшится.

Чтобы выборы президента прошли 10 мая, Варшава должна начать к ним готовиться уже сейчас. Так, необходимо назвать и сформировать около 250 тыс. членов избирательных комитетов: по закону, местные власти обязаны организовать голосование, но могут отказаться или заниматься этим с неохотой, если опасаются за жизнь населения. Кроме того, 6 апреля парламент пересмотрел закон о выборах и разрешил проводить их заочно по почте. Тем не менее даже эта предосторожность не пресечёт полностью риск заражения: для подсчёта голосов будут работать избирательные комитеты, а 25 тыс. почтовых служащих будут вынуждены доставить и забрать избирательные бюллетени. Такие действия создадут миллионы новых контактов с возможными носителями вируса в тот момент, когда их сокращение является первоочередной задачей.

Более того, выборы вызывают также крайнее беспокойство в вопросе соблюдения фундаментальных демократических норм. Избирательные кампании не могут проходить должным образом, когда запрещены общественные собрания. В этой ситуации выигрывает действующий президент, который предстаёт как тот, кто занимается регулированием кризиса в динамике. Что касается самого закона о выборах, то польская конституция запрещает его менять в течение полугода до очередного голосования. К тому же у жителей страны мало опыта в заочном голосовании: раньше такой возможностью могли воспользоваться только люди с ограниченными возможностями. Закон о всеобщем голосовании по почте вступит в силу не ранее 7 мая после стандартной парламентской процедуры — в административном отношении невозможно организовать выборы за три дня без серьёзного риска их фальсификации.

Аналитик Европейского совета по международным отношениям предлагает простое решение для того, чтобы одновременно соблюсти демократические нормы и отнестись с уважением к жизни граждан: правительство могло бы объявить режим стихийного бедствия, в рамках которого невозможно провести выборы. Изначально такой режим можно принять на месяц, но с согласия парламента продлить настолько, насколько будет необходимо. Если пандемия отступит, власти могли бы организовать выборы через несколько месяцев. Сейчас же по всей стране закрыты школы и рестораны, введено социальное дистанцирование, а за групповые собрания приходится платить штраф — чрезвычайное положение уже стало реальностью, все оппозиционные партии и кандидаты в президенты, от левых до крайне правых, потребовали, чтобы правительство это признало. Но Качиньский решительно настроен ухватиться за эту возможность укрепить свою власть.

По всей Европе вводимые ограничения и другие чрезвычайные меры для борьбы с пандемией вызывают беспокойство: такие специальные полномочия могут быть губительны на постоянной основе. Страны со стабильными демократическими институтами и независимой судебной системой способны сдержать эту угрозу либеральному порядку, тогда как в Польше, где правительство уже уничтожило его главные столпы, цели политики по борьбе с коронавирусом важнее, чем где бы то ни было. В этой стране битва ведётся не за сферу действия гражданских прав, но за будущее демократии на более глубоком уровне.

И поэтому, считает автор статьи, Европа не должна сейчас молчать. Международные организации должны выполнить свои обязанности: например, ВОЗ должна опубликовать предупреждение о том, что выборы в разгар пандемии представляют собой угрозу общественному здравоохранению. В то же время Европейский совет, который наблюдает за ситуацией в Польше, должен чётко заявить, что голосование в существующих условиях не может не соответствовать демократическим нормам. Представители совета и наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе не могут приехать в Польшу для контроля над выборами, а заявлений Еврокомиссии недостаточно. Председатель Европейского совета должен незамедлительно внести вопрос о ситуации в Польше и Венгрии на обсуждение во время следующей видеоконференции европейских лидеров.

Наконец, пишет Пётр Бурас в статье для Le Monde, государственные органы и главы стран ЕС должны с помощью предусмотренных в польской конституции способов открыто призвать правительство страны к переносу выборов. «Придерживаться существующего графика — это антидемократично и безнравственно», — отмечает аналитик. Он подчёркивает, что борьба с пандемией является «общей обязанностью европейцев», а правительство правящей партии в Польше не только ставит под угрозу жизнь собственных граждан, но и подрывает усилия Евросоюза в целом. В случае своего переизбрания 10 мая Анджей Дуда станет «коронавирусным президентом» и нерукопожатным человеком.