WSJ: коронавирус остановил деятельность более четверти экономики США

Меры по борьбе с распространением коронавируса, принятые американскими властями, привели к спаду ежедневного объёма производства на четверть, передаёт The Wall Street Journal. При этом, по оценкам экономистов, экономическая деятельность в большинстве американских регионов начнёт восстанавливаться уже к лету.
Меры, принятые в качестве борьбы с распространением коронавируса в США привели к беспрецедентной приостановке производства и коммерческой деятельности, сообщает The Wall Street Journal.
По данным аналитической фирмы Moody's Analytics, решение 41 американского штата о временной приостановке работы предприятий, не относящихся к категории критически важных, вызвало спад ежедневного объёма производства на 29% по сравнению с первой неделей марта.
В частности, свою работу временно приостановили рестораны, университеты, спортзалы, кинотеатры, парки, бутики и миллионы других «несущественных» предприятий.
По мнению главного аналитика Moody's Марка Занди, экономическая деятельность в большинстве регионов начнёт восстанавливаться к лету, при этом падение ВПП США во втором квартале составит 30% в годовом выражении.
«Это стихийное бедствие. Даже во время Великой депрессии не было ничего подобного тому, что мы испытываем сейчас», — приводит WSJ слова Занди. Так, экономист отметил, что в период с 1929 по 1933 год, во время Великой депрессии, годовой объём производства упал на 26%.
При этом издание отмечает, что анализ оценивает лишь снижение производства на сегодняшний день, вызванное внезапным закрытием предприятий. В нём не учитывается дополнительное падение спроса из-за роста безработицы и снижения благосостояния граждан.
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