Frankfurter Rundschau: Шнуров стремится в политику, но станет там лишь «ковёрным клоуном»

Любимый многими россиянами рок-певец Сергей Шнуров оставил музыку, решил заняться политикой и вступил в «Партию роста», от которой собирается баллотироваться на довыборах в петербургский горсовет. Как пишет Frankfurter Rundschau, и хотя Шнурова считают «настоящим мужиком», у него едва ли есть шанс изменить страну, поскольку ему приготовили роль оппозиционного ковёрного клоуна.

Российская рок-звезда Сергей Шнуров хочет вместо музыки заняться политикой. Как пишет Frankfurter Rundschau, и хотя 46-летний петербуржец очень популярен, однако у него едва ли есть шанс изменить страну.

Шнуров, сокращённо Шнур, недоучившийся студент-теолог и бывший рок-певец, почти ежедневно размещает политические стихи на своей странице в Instagram, у которой 5,5 млн подписчиков. А с некоторых пор он и сам занялся политикой, вступив в конце февраля в умеренно либеральную «Партию роста». Он собирается баллотироваться от неё на довыборах в петербургский горсовет.

Рокер Шнуров стал культовой фигурой национального масштаба, в том числе и благодаря своим напичканным ругательствами и подчас социально-критическим текстам. После концертов он нередко засыпал пьяным в проходах поездов. Многие русские считают Шнурова «настоящим мужиком».

Но, как считается, рокер никогда не станет настоящей политической силой. Тем более что к «Партии роста» относятся пренебрежительно, считая её безобидным кремлёвским проектом.

«Не знаю, что творится в его голове, но я уверен, что деятели культуры могут попасть в политику только по договорённости с Кремлём», — говорит петербургский политолог Дмитрий Травин.

По его словам, только поэтому телеведущей Ксении Собчак было разрешено выдвинуть кандидатуру на президентских выборах в 2018 году. А вот партию, которую она вслед за этим захотела создать, не зарегистрировали. Вероятно, в качестве утешительного приза она получила позднее несколько привлекательных предложений от телевидения. Вот и Шнурову власти, вероятно, приготовили роль оппозиционного ковёрного клоуна.