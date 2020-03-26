EurActiv: из-за распространения COVID-19 Европарламент меняет регламент заседаний

В связи с эпидемией коронавируса Европарламент намерен перенести полноценные заседания до сентября. На этой неделе депутаты должны будут проверить новую систему, которая позволит им работать и голосовать удалённо, сообщает EurActiv.
Коронавирус вынуждает Европарламент отложить полные четырёхдневные пленарные заседания в Страсбурге как минимум до сентября. Об этом свидетельствует изменённое расписание, которое оказалось в распоряжении EurActiv.
Парламент проведёт пленарные мини-сессии днём и на следующее утро 13—14 мая, 17—18 июня, а также 8—9 июля. При этом все заседания пройдут в Брюсселе, отмечает издание.
В первый раз систему планируется опробовать в этот четверг, чтобы позволить парламентариям работать и голосовать удалённо. Ожидается, что на повестку дня будет вынесено голосование о мерах борьбы с последствиями эпидемии COVID-19.
Представитель парламента пояснил EurActiv, что на данном этапе в прениях будут участвовать только представители политических групп. Источник добавил, что идея состоит в том, чтобы разработать новую систему, позволяющую проводить удалённые выступления на пленарном заседании и сократить количество присутствующих.
Первое обычное пленарное заседание состоится в Страсбурге не ранее 14 сентября, подчёркивает издание.
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