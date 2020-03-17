Independent: «Гарри Поттер» довёл Дэниэла Рэдклиффа до алкоголизма

Съёмки в киноэпопее «Гарри Поттер» стала причиной проблем с алкоголем у актёра Дэниэла Рэдклиффа, пишет The Independent. По словам Рэдклиффа, роль мальчика-волшебника вызывала у некоторых людей издевательский интерес, с которым он пытался справиться с помощью выпивки.
Британский актёр Дэниэл Рэдклифф рассказал о том, что роль Гарри Поттера превратила его в алкоголика, пишет The Independent. «Когда я выбирался куда-то и выпивал, то внезапно обнаруживал, что к этому возникает повышенный интерес», — заявил Рэдклифф.
По словам актёра, роль мальчика-волшебника вызывала у людей интерес, который временами носил немного издевательский подтекст. Чтобы справиться с этим, Рэдклифф начал активнее употреблять спиртное: «я делал это на протяжении нескольких лет».
Кроме того, Рэдклифф отмечает, что другими причинами повышенного употребления алкоголя были чувство «паники», непонимание того, что делать дальше после окончания съёмок «Гарри Поттера» и неуверенность в себе.
Как пишет издание, Рэдклифф завязал с выпивкой в 2010 году: за это он, в первую очередь, благодарил свою семью и друзей по фильму. «В конечном итоге это было моё собственное решение», — приводит издание слова актёра.
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