NewsOne: украинец не смог расплатиться с таксистом и зарезал его

На Западе Украины мужчина убил таксиста из-за того, что не смог расплатиться за проезд. Как передаёт NewsOne, пассажир заявил, что у него нет денег и в ходе конфликта зарезал водителя.

В Ивано-Франковской области Украины произошло убийство. Как пишет NewsOne, женщина сообщила в полицию, что её сожитель исчез: уехал таксовать и не вернулся, на связь не выходит.

После расследования полицейские задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался 26-летний житель Тисменицкого района.

Как выяснилось, злоумышленник сел в автомобиль и, когда таксист привёз его в пункт назначения, сказал, что у него нет денег. Во время конфликта мужчина вытащил нож и несколько раз ударил водителя. 37-летний пострадавший от полученных травм умер в автомобиле.

На данный момент правоохранители выясняют все причины и обстоятельства произошедшего. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По данному факту возбуждено уголовное дело.