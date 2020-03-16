NewsOne: украинец не смог расплатиться с таксистом и зарезал его

03:00
Во Франции заявили о переносах космических пусков из-за COVID-19
В компании-операторе космодрома Arianespacе заявили, что коронавирусная инфекция COVID-19 привела к массовому переносу космических пусков на Гвианском космическом центре (ГКЦ).
03:00
Суперфинал «Лидеров России» перенесли из-за коронавируса
Суперфинал конкурса «Лидеры России», который был запланирован на конец марта, отложен до момента стабилизации ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
СМИ: Ледовое шоу Тутберидзе перенесено из-за коронавируса
Шоу фигуристов группы тренера Этери Тутберидзе не состоится в запланированные даты из-за ситуации с распространением коронавируса.
03:00
В Еврокомиссии оценили целесообразность закрытия границ внутри ЕС
Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе заявил, что закрывать границы внутри Евросоюза из-за коронавируса нецелесообразно, поскольку вирус уже присутствует во всех государствах сообщества.
03:00
Роскомнадзор оценил решение суда в отношении Twitter
Роскомнадзор прокомментировал решение суда об отклонении апелляционной жалобы компании Twitter, касающейся отмены штрафа в 4 млн рублей за нарушение закона о локализации баз данных российских пользователей.
03:00
Армения и Россия приостановят авиасообщение из-за COVID-19
Премьер-министры Армении и России Никол Пашинян и Михаил Мишустин договорились о приостановке авиасообщения межу странами на две недели из-за коронавируса.
03:00
Цена нефти Brent упала более чем на 10%
Стоимость североморской нефтяной смеси марки Brent продолжает снижаться в ходе торгов.
03:00
В Иране за сутки от коронавируса скончались 129 человек
Советник министра здравоохранения Ирана Али Реза Вахабзаде заявил, что не менее 129 человек скончались за сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 в Иране, число жертв возросло до 853.
03:00
Социалисты и демократы сформировали большинство в кабмине Молдавии
Социалистическая и Демократическая партии Молдавии сформировали большинство в парламенте страны.
03:00
«Аэрофлот» получил несколько тысяч заявок на возврат средств за билеты
Авиакомпания «Аэрофлот» зафиксировала несколько тысяч обращений по возврату средств за вынужденно отменённые авиарейсы.
03:00
Борт с Таити выполнил самый длинный рейс в истории из-за коронавируса
Самолёт авиакомпании Air Tahiti Nui совершил самый длинный пассажирский рейс в мире — из Французской Полинезии в Париж — из-за ситуации, связанной с распространением коронавируса COVID-19, пишет BFMTV.
03:00
Первые тесты на коронавирус участников шахматного турнира претендентов дали отрицательный результат
Первые тесты на коронавирус участников турнира претендентов на звание чемпиона мира по шахматам в Екатеринбурге дали отрицательный результат.
03:00
Вахаев дал прогноз на бой-реванш Анкалаева с Куцелабой
Чемпион ACA в тяжёлом весе Мухумат Вахаев предположил, кто возьмёт верх в бое-реванше между Магомедом Анкалаевым и Ионом Куцелабой.
03:00
На Украине заявили о возросшем масштабе контрабанды медицинских масок
Глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефёдов рассказал о возросшем масштабе контрабанды медицинских масок.
03:00
Вахаев: против Анкалаева можно выпустить трёх таких Куцелаб
Чемпион ACA в тяжёлом весе Мухумат Вахаев не считает преждевременной остановку поединка между Магомедом Анкалаевым и Ионом Куцелабой, который состоялся на турнире UFC Fight Night 169 в Норфолке.
03:00
В Армении ввели режим ЧП на месяц из-за коронавируса
Правительство Армении объявило, что с 16 марта на территории страны вводится режим чрезвычайного положения сроком на один месяц из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
Чемпионат России по лыжным гонкам перенесён из-за коронавируса
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что чемпионат России по лыжным гонкам перенесён в связи с пандемией коронавируса.
03:00
Российским школьникам могут продлить каникулы из-за коронавируса
Правительство России рассматривает возможность продления школьных каникул из-за коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.
03:00
МГУ с 17 марта разрешит студентам перейти на дистанционное обучение
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова с 17 марта разрешит студентам перейти на дистанционное обучение на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
СМИ: Футболисту «Челси» грозит штраф за нарушение карантина
Лондонский футбольный клуб «Челси» может оштрафовать полузащитника Мэйсона Маунта за нарушение карантина.
03:00
За сутки в Испании выявили около 1000 заражённых коронавирусом
Директор центра координации и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения при Минздраве Испании Фернандо Симон заявил, что за прошедшие сутки в стране выявили примерно 1 тыс. заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
Лукашенко объяснил, почему Белоруссия не закрывает границы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Минск не закрывает границы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 по примеру своих соседей.
03:00
Российские бадминтонисты Иванов и Созонов квалифицировались на ОИ-2020
Российские бадминтонисты Владимир Иванов и Иван Созонов, выступающие в парном разряде, квалифицировались на летние Олимпийский игры 2020 года в Токио.
03:00
В Кремле прокомментировали письмо учёных против поправок к Конституции
В Кремле ознакомились с открытым письмом деятелей науки и культуры, выступивших против поправок к Конституции, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
03:00
В Петербурге выпишут двух выздоровевших после COVID-19
В Санкт-Петербурге 16 марта планируют выписать первых двух пациентов, которые вылечились после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
Лукашенко обсудит с Путиным закрытие границы между странами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным решение правительства России о закрытии границы с республикой.
03:00
Евросовет проведёт экстренный саммит по коронавирусу
Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что члены совета проведут экстренный саммит для обсуждения мер по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
В аэропортах Краснодара, Сочи и Анапы усилены меры безопасности
В международных аэропортах Краснодара, Сочи и Анапы усилены меры безопасности.
03:00
Песков заявил об отсутствии повода введения режима ЧС в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поводов для решения о введении в России чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса в настоящее время нет.
03:00
Власти Киева ограничат сообщение с другими городами из-за коронавируса
Киевские власти решили ограничить сообщение с другими городами с 17 марта в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом информирует пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко.
03:00
Песков: перенос голосования по Конституции пока не планируется
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что альтернативные даты для проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции, кроме 22 апреля, пока не рассматриваются.
03:00
Цена нефти Brent опустилась ниже $31 за баррель
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже отметки в $31 за баррель впервые с 12 февраля 2016 года, свидетельствуют данные торгов.
03:00
В Кремле прокомментировали закрытие границы России с Белоруссией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на понимание со стороны Белоруссии относительно мер по закрытию границы с республикой в связи с распространением коронавируса.
03:00
Суд приговорил жителя Адыгеи к шести годам колонии за вербовку в ИГ
Южный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии жителя Адыгеи Сайедшоха Убайдова, который занимался вербовкой людей в террористическую организацию «Исламское государство»*.
03:00
Фазель заявил, что решение об отмене ЧМ-2020 будет принимать не IIHF
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель прокомментировал ситуацию с возможной отменой чемпионата мира 2020 года, который должен пройти в Швейцарии.
03:00
В Москве суд признал законным штраф для Twitter в размере 4 млн рублей
Таганский суд Москвы признал законным назначение Twitter штрафа в размере 4 млн рублей за нарушение закона о локализации баз данных российских пользователей.
03:00
Минздрав России заявил о выписке более 10% заразившихся коронавирусом
Более 10% людей в России, заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, уже выздоровели и выписаны. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
03:00
Инфекционная служба России приведена в состояние повышенной готовности
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что службы реанимации и борьбы с инфекционными заболеваниями приведены в состояние повышенной готовности на случай роста распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
В Киеве усилили ограничения в связи с коронавирусом
Киевские власти ввели дополнительные ограничения в городе в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
Вахаев считает, что может победить чемпиона UFC Миочича
Чемпион ACA в тяжёлом весе Мухумат Вахаев считает, что способен взять верх над действующим обладателем титула UFC в данной весовой категории Стипе Миочичем.
03:00
Польша останавливает внутреннее авиасообщение
Власти Польши приняли решение остановить внутреннее авиасообщение в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
Вахаев: для меня Макгрегор — нечисть
Чемпион ACA в тяжёлом весе Мухумат Вахаев высказался о бывшем обладателе титулов UFC в двух дивизионах Коноре Макгрегоре.
03:00
Число выявленных случаев коронавируса в Белоруссии возросло до 36
В Белоруссии, по данным на 16 марта, обнаружено 36 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует пресс-служба Министерства здравоохранения Белоруссии.
03:00
Ещё одно письмо пришло из Германии в рамках проекта #ПочтаПобеды
Житель Германии Михаэль Любовецкий в рамках проекта RT #ПочтаПобеды прислал письмо защитнику Сталинграда полковнику Борису Шапошникову.
03:00
Грузия временно запретила иностранцам въезжать в страну
Советник премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани заявил, что власти страны приняли решение запретить иностранным гражданам въезжать на грузинскую территорию из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
Чемпионат России по биатлону перенесён на конец года
Чемпионат России по биатлону перенесён на конец 2020 года из-за пандемии коронавируса.
03:00
Адвокат сообщил о деле из-за «политического преследования» Порошенко
Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство по факту «политического преследования» бывшего президента страны Петра Порошенко. Об этом заявил адвокат Порошенко Илья Новиков.
03:00
Президент «Барыса»: мы до последнего хотели играть в Казахстане
Президент казахстанского «Барыса» Борис Иванищев прокомментировал решение клуба об отказе от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за ситуации с распространением коронавируса.
03:00
Лукашенко: мир сошёл с ума от коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал распространение в мире коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
Процесс по делу Пола Уилана будет закрытым
Мосгорсуд зарегистрировал уголовное дело в отношении обвиняемого в шпионаже Пола Уилана, процесс будет закрытым, передаёт Интерфакс.