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Der Spiegel: Трамп пытается переманить в США немецкую фирму, работающую над вакциной от коронавируса

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Дональд Трамп пытался с помощью больших грантов переманить в США немецкую фирму CureVac, работающую над созданием вакцины от коронавируса, пишет Der Spiegel. Отмечается, что Германия, в свою очередь, старается удержать предприятие с помощью собственных финансовых предложений.
Der Spiegel: Трамп пытается переманить в США немецкую фирму, работающую над вакциной от коронавируса
Reuters

Германия и США конкурируют за предприятие CureVac из немецкого города Тюбинген, работающее над созданием вакцины от коронавируса, пишет Der Spiegel. Министерство здравоохранения ФРГ подтвердило сведения о том, что американское правительство высказывает свой интерес к CureVac.

Согласно полученным раннее сведениям, американский президент Дональд Трамп пытался с помощью больших грантов переманить немецких учёных на территорию США или же застолбить использование будущей вакцины исключительно за своей страной.
 
В свою очередь, Германия пытается удержать фирму у себя с помощью собственных финансовых предложений, пишет Der Spiegel. Отмечается, что над созданием вакцины CureVac работает совместно с немецким государственным институтом Пауля Эрлиха.
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