ES: из-за коронавируса зарывают Disneyland в Париже и США

03:00
Три человека пострадали в ДТП с участием скорой помощи в Петербурге
Три человека получили травмы в результате столкновения автомобиля скорой помощи с иномаркой на севере Санкт-Петербурга.
03:00
Число заражённых COVID-19 на Кипре превысило 20
Число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-2019 на Кипре достигло 21.
03:00
Один человек погиб в результате ДТП с участием автобуса в Крыму
Начальник отдела информации и общественных связей МВД по Республике Крым Ольга Кондрашова заявила, что один человек погиб в результате столкновения автомобиля и рейсового автобуса на полуострове.
03:00
В Венгрии закроют все школы с 16 марта из-за коронавируса
Власти Венгрии приняли решение закрыть школы с 16 марта из-за коронавирусной инфекции COVID-2019.
03:00
В Томской области произошёл пожар в ангаре
В Томской области произошло возгорание в ангаре цеха по переработке мяса.
03:00
Жена официального представителя греческого кабмина заразилась COVID-19
Официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас сообщил, что у его жены зафиксировали коронавирусную инфекцию COVID-19.
03:00
США обвинили россиянина в мошенничестве с ценными бумагами
Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения в мошенничестве с ценными бумагами россиянину Денису Сотникову.
03:00
Число погибших от COVID-19 в штате Вашингтон увеличилось до 37
Число умерших от коронавирусной инфекции COVID-2019 в американском штате Вашингтон возросло до 37.
03:00
Билл Гейтс покидает совет директоров компании Microsoft
Основатель Microsoft Билл Гейтс покидает совет директоров корпорации.
03:00
В Эквадоре сообщили о первой смерти от коронавируса
Министр здравоохранения Эквадора Каталина Андрамуньо сообщила о первой смерти человека из-за последствий коронавирусной инфекции COVID-2019.
03:00
Водитель автомобиля сбил двух пешеходов на переходе в Москве
Водитель автомобиля Audi сбил двух человек, которые переходили дорогу на юго-востоке Москвы.
03:00
Пушков оценил ограничение авиасообщения между Россией и ЕС
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал решение российских властей об ограничении авиасообщения между Россией и городами стран ЕС из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
В Гватемале зафиксировали первый случай коронавируса в стране
Президент Гватемалы Алехандро Джамматеи заявил, что в стране был зафиксирован первый случай коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
ЦБ Канады вновь понизил ключевую ставку
Центральный банк Канады принял решение понизить ключевую ставку до уровня 0,75% годовых.
03:00
Матчи баскетбольной Евролиги и Еврокубка приостановлены до 11 апреля
Текущие розыгрыши баскетбольной Евролиги и Еврокубка приостановлены из-за пандемии коронавируса.
03:00
ФИФА рекомендует отложить запланированные на март и апрель товарищеские матчи
Международная федерация футбола (ФИФА) порекомендовала национальным федерациям перенести запланированные на март и апрель матчи сборных команд в связи с пандемией коронавируса.
03:00
На Кубани ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о введении режима повышенной готовности в регионе из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
Анфиса Резцова удивлена решением Фуркада завершить карьеру
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова прокомментировала решение пятикратного олимпийского чемпиона француза Мартена Фуркада завершить карьеру.
03:00
Трамп выразил уверенность, что не заразился коронавирусом
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что у него нет симптомов заражения коронавирусом.
03:00
Зеленский призвал украинцев в течение трёх дней вернуться домой
Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев вернуться в страну в связи с грядущим закрытием границ.
03:00
СМИ: Головин продлил контракт с «Монако»
Российский полузащитник клуба французской Лиги 1 «Монако» Александр Головин подписал новое соглашение с клубом.
03:00
СМИ сообщили о пролёте бомбардировщиков России у лагеря США в Арктике
Два российских бомбардировщика 9 марта пролетели над американским лагерем Seadragon, развёрнутом в Арктике на время учений. Об этом пишет журнал Popular Mechanics.
03:00
Васильев: Фуркад сделал всё правильно, завершив карьеру на взлёте
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал решение 13-кратного чемпиона мира француза Мартена Фуркада завершить карьеру.
03:00
Трамп заявил, что США закупят большие объёмы нефти для резерва
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты, пользуясь низкой ценой на нефть, закупят большие объёмы сырья для заполнения своих хранилищ.
03:00
На лайнере Costa Magica у берегов Мартиники находятся 38 россиян
На борту лайнера Costa Magica, где была обнаружена коронавирусная инфекция COVID-19, находятся 38 граждан России. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на посольство России в Париже.
03:00
СМИ: Клубы АПЛ могут отказаться от возобновления сезона
Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) могут отказаться от возобновления сезона после его приостановки из-за пандемии коронавируса.
03:00
Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
Польша закрывает границы из-за коронавируса
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша закрывает границы для иностранцев, чтобы противодействовать распространению коронавируса COVID-19.
03:00
Загитова планировала выступить на ЧМ в образе Эсмеральды
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова планировала выступить в показательных выступлениях на чемпионате мира 2020 года в образе главной героини мюзикла «Нотр-Дам де Пари» — Эсмеральды.
03:00
Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры
Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
03:00
ООН отменит все мероприятия на два месяца из-за коронавируса
ООН отменит все мероприятия на ближайшие два месяца из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявил официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.
03:00
Исинбаева уверена, что ОИ-2020 состоятся в соответствии с графиком
Двукратная олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Елена Исинбаева выразила уверенность, что летние Игры 2020 года пройдут в соответствии с графиком, несмотря на пандемию коронавируса.
03:00
Женская сборная России по биатлону завоевала максимальную квоту на КМ сезона-2020/21
Сборная России заняла пятое место в общем зачёте наций Кубка мира по биатлону по итогам сезона-2019/20 и таким образом завоевала максимально возможную квоту на сезон-2020/21.
03:00
Украина полностью ограничивает авиасообщение
Украина полностью ограничивает авиасообщение из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом в эфире NEWSONE заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.
03:00
Мэр Майами заразился коронавирусом после встречи с Болсонару
Мэр американского города Майами Фрэнсис Суарез заразился коронавирусной инфекцией COVID-19 после встречи с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.
03:00
Проживающая в Германии россиянка прокомментировала ситуацию с коронавирусом
Проживающая в Германии россиянка прокомментировала ситуацию с распространением коронавируса.
03:00
В Краснодарском крае запретили проведение массовых мероприятий
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввёл запрет на проведение массовых мероприятий.
03:00
В аэропортах Краснодарского края начали дезинфицировать помещения
В аэропортах Краснодарского края усилили меры безопасности для недопущения распространения коронавируса и начали дезинфицировать помещения и транспорт.
03:00
«Динамо» победило «Ахмат» в матче РПЛ
Московское «Динамо» одержало победу над грозненским «Ахматом» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Пола Уилана
Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу о шпионаже в отношении гражданина США, Британии, Канады и Ирландии Пола Уилана. Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на его адвоката Владимира Жеребенкова.
03:00
Роналду о коронавирусе: мир переживает трудный момент
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду выступил с заявлением в связи с пандемией коронавируса.
03:00
Весенняя сессия ПАСЕ отменена из-за коронавируса
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что руководство Совета Европы приняло решение отменить весеннюю сессию ПАСЕ из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
Ограничение авиасообщения между Россией и ЕС не затронет Британию
Ограничения на авиасообщение со странами ЕС, которые Россия вводит с 16 марта, не касаются Великобритании. Об этом информирует Интерфакс, ссылаясь на оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
Бостонский и Лондонский марафоны перенесены из-за коронавируса
Традиционные Бостонский и Лондонский марафоны перенесены на осень из-за пандемии коронавируса.
03:00
В РСТ заявили об угрозе банкротств туроператоров
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина заявила об угрозе банкротств туроператоров в связи с ограничениями на авиасообщение из-за COVID-19.
03:00
Бышовец оценил влияние ситуации с коронавирусом на футбол
Заслуженный мастер спорта СССР Анатолий Бышовец оценил влияние ситуации с коронавирусом на футбол.
03:00
В АТОР рассказали, как происходит возврат средств за путёвки
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала, как происходит возврат средств за путёвки в ситуации с коронавирусом.
03:00
Эксперт дала рекомендации по защите детей от коронавируса
Аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева дала рекомендации по защите детей от коронавируса.
03:00
Губерниев прокомментировал приостановку розыгрыша ЛЧ и ЛЕ из-за коронавируса
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение УЕФА приостановить розыгрыши ЛЧ и ЛЕ из-за коронавируса.
03:00
Организаторы «Ролан Гаррос» пока не планируют отменять турнир
Организаторы турнира серии Большого шлема — «Ролан Гаррос» — пока не рассматривают возможность отмены соревнований из-за пандемии коронавирусной инфекции.