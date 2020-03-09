Washington Post: боевики из сектора Газа атакуют Израиль воздушными шарами со взрывчаткой

Боевики из сектора Газа активным образом запускают против Израиля воздушные шары, в том числе праздничные, с прикреплённой к ним взрывчаткой, пишет The Washington Post. В большинстве случаев они приземляются в безлюдной местности за городом, и пока от них никто не пострадал, говорится в статье.
Боевики из сектора Газа атакуют Израиль с помощью воздушных шаров с привязанными к ним небольшими взрывными устройствами, пишет The Washington Post со ссылкой на израильскую полицию. За последние месяцы были обнаружены сотни заминированных воздушных шаров, некоторые из них с надписями «Я люблю тебя» или «С днём рождения!».
Тем не менее большая часть из них обычно приземляется в открытой безлюдной местности, так что пока от этого никто не пострадал. Между тем местная полиция воспринимает отсутствие жертв как чудо, на смену которому рано или поздно придёт трагедия.
Эта «дрейфующая угроза», которая приобретает всё большие масштабы, — один из способов, с помощью которого боевики в Газе поддерживают низкоинтенсивное вооружённое сопротивление 14-летней израильской блокаде палестинского анклава, говорится в статье. И она стала серьёзным испытанием для местных полицейских. Кроме того, эта угроза вносит разлад в повседневную жизнь израильтян и наносит психологический урон тем, кто живёт неподалёку от сектора Газа.
«Это воздушные шары террора. Другого названия им нет, — заявил Хай Фахима, начальник полицейского отряда по обезвреживанию бомб — Их цель — нагнать страху. Но если взрыв произойдёт рядом с человеком или ребёнком, то исход может быть смертельным».
Жители знают, что воздушные шары не так опасны, как ракетные обстрелы. Боевики устраивают последние уже давно, вынуждая целые городские районы прятаться в бомбоубежищах. Израильские военные регулярно наносят мощные удары по сектору Газа в ответ на атаки боевиков.
Аналитик по делам Палестины и обозреватель газеты Yedioth Ahronoth Шимрит Меир считает, что для боевиков запуск воздушных шаров — «это способ, вернувшись на базу, сказать, что они не отказались от боевых действий, лежащих в основе их существования».
Тахер ан-Нуну, советник лидера ХАМАС Исмаила Хании, сказал, что боевиков вновь замотивировало «негодование» из-за недавно опубликованного президентом Трампом мирного плана для Ближнего Востока. И хотя чиновники ХАМАС отрицают какую-либо причастность к пускам оснащённых взрывчаткой воздушных шаров, однако ан-Нуну при этом предсказывает, что небо над Израилем очистится, когда Тель-Авив выполнит данные недавно обещания.
«Воздушные шары никого не убили, — сказал он. — Но если мы увидим приверженность обязательствам, то не будет необходимости в воздушных шарах».
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