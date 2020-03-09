CNN: КНДР провела пуск «неопознанных снарядов» ровно неделю спустя после предыдущих ракетных испытаний

Вернёмся к Северной Корее, которая вновь наращивает обороты в сфере испытания вооружений. Официальные лица США и Южной Кореи подтверждают, что в акваторию, находящуюся между Корейским полуостровом и Японией, были выпущены снаряды.

Соединённые Штаты заявляют о том, что пуск был произведён из северокорейского города Вонсан. Это уже не первый подобный случай. Такое происходило и ранее. В США также указали на то, что эти испытания не стали неожиданностью.

С нами на связи из Сеула, Южной Кореи, корреспондент CNN Айвен Уотсон, который сообщит нам детали случившегося.

Айвен, тут напрашиваются вопросы: что происходит и почему именно сейчас?

АЙВЕН УОТСОН, корреспондент CNN: Да, и ещё один вопрос: почему именно сегодня, ровно неделю спустя после того, как Северная Корея, по данным военных США, выпустила две баллистические ракеты малого радиуса действия? Это также произошло в понедельник. Как заявляют южнокорейские военные, в нынешнем случае речь идёт о трёх неопознанных снарядах.

Правда, один из американских чиновников заявил CNN о четырёх снарядах. В первые часы после подобных пусков часто бывает так, что данные немного расходятся.

Южнокорейские военные заявляют о том, что снаряды пролетели около 200 км на высоте 50 км. Они также выразили сожаление в связи со случившимся, заявив, что это противоречит духу сентябрьского соглашения между КНДР и Южной Кореей, между вооружёнными силами обеих стран, которое было направлено на сокращение военной напряжённости на Корейском полуострове.

Японский премьер пошёл ещё дальше, назвав случившееся угрозой миру и безопасности в регионе, хотя снаряды, похоже, упали за пределами особой экономической зоны Японии. И опять же: всё это произошло неделю спустя после предыдущего предполагаемого пуска баллистических ракет. Тогда пять европейских стран осудили этот шаг в заявлении, адресованном Совбезу ООН. Они обвинили Северную Корею в нарушении резолюций СБ ООН. Пхеньян в ответ заявил, что всё это лишь мера самообороны.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 09 марта 2020 года.