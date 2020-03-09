CNN: КНДР провела пуск «неопознанных снарядов» ровно неделю спустя после предыдущих ракетных испытаний

Ровно неделю спустя после того, как Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности, она вновь провела испытания своих вооружений, передаёт CNN. В этот раз Пхеньян произвёл пуск, по разным данным, трёх или четырёх «неопознанных снарядов», говорится в материале.
Вернёмся к Северной Корее, которая вновь наращивает обороты в сфере испытания вооружений. Официальные лица США и Южной Кореи подтверждают, что в акваторию, находящуюся между Корейским полуостровом и Японией, были выпущены снаряды.
Соединённые Штаты заявляют о том, что пуск был произведён из северокорейского города Вонсан. Это уже не первый подобный случай. Такое происходило и ранее. В США также указали на то, что эти испытания не стали неожиданностью.
С нами на связи из Сеула, Южной Кореи, корреспондент CNN Айвен Уотсон, который сообщит нам детали случившегося.
Айвен, тут напрашиваются вопросы: что происходит и почему именно сейчас?
АЙВЕН УОТСОН, корреспондент CNN: Да, и ещё один вопрос: почему именно сегодня, ровно неделю спустя после того, как Северная Корея, по данным военных США, выпустила две баллистические ракеты малого радиуса действия? Это также произошло в понедельник. Как заявляют южнокорейские военные, в нынешнем случае речь идёт о трёх неопознанных снарядах.
Правда, один из американских чиновников заявил CNN о четырёх снарядах. В первые часы после подобных пусков часто бывает так, что данные немного расходятся.
Южнокорейские военные заявляют о том, что снаряды пролетели около 200 км на высоте 50 км. Они также выразили сожаление в связи со случившимся, заявив, что это противоречит духу сентябрьского соглашения между КНДР и Южной Кореей, между вооружёнными силами обеих стран, которое было направлено на сокращение военной напряжённости на Корейском полуострове.
Японский премьер пошёл ещё дальше, назвав случившееся угрозой миру и безопасности в регионе, хотя снаряды, похоже, упали за пределами особой экономической зоны Японии. И опять же: всё это произошло неделю спустя после предыдущего предполагаемого пуска баллистических ракет. Тогда пять европейских стран осудили этот шаг в заявлении, адресованном Совбезу ООН. Они обвинили Северную Корею в нарушении резолюций СБ ООН. Пхеньян в ответ заявил, что всё это лишь мера самообороны.
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