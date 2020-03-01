Sky News: в США 16-летняя девушка выиграла чемпионат по борьбе среди юношей

16-летняя Хэвен Фитч стала победительницей чемпионата по спортивной борьбе среди школ Северной Каролины, пишут Sky News. Примечательно, что чемпионат проводился среди юношей, и Хэвен была единственной участницей женского пола: в финальном поединке Фитч победила своего оппонента с разгромным счётом 11-3.
Восходящие звёзды спортивной борьбы были побеждены юной девушкой, ставшей первой женщиной-борцом, выигравшей чемпионат среди школ Северной Каролины, сообщает Sky News.
16-летняя Хэвен Фитч уверенно переиграла своих оппонентов мужского пола в рамках престижного турнира: как отмечает издание, бои проводились в категории до 48 кг. Всего в соревновании участвовало 8 человек: сама Хэвен и 7 юношей.
«Я правда в шоке. То, что я сделала, это сумасшествие, я сама этого ещё до конца не осознала. Я просто боролась как могла и, по сути, доминировала в финальном поединке», — приводит Sky News слова Хэвен.
В финальной схватке Хэвен, представлявшая школу Uwharrie Charter, победила своего соперника Люка Уилсона из школы Robbinsville со счётом 11-3. Как пишет издание, эта великолепная победа стала отличным завершением сезона, в котором Фитч выиграла 54 поединка и проиграла лишь 4.
По словам Фитч, она совсем не ожидала такого успеха, несмотря на то, что оттачивала свои спортивные навыки с самого детства. После финального боя она написала у себя в Instagram: «Я снова это сделала, я вошла в историю».
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