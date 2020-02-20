СТРАНА: эвакуированных из Ухани украинцев на родине встретили камнями и пожаром

03:00
В МИД России оценили поддержку Турцией террористов в Идлибе
Поддержка турецкими военными боевиков в сирийском Идлибе может привести к дальнейшей эскалации конфликта. Об этом сообщили в МИД России.
03:00
Неймар не включил Роналду в пятёрку лучших футболистов мира
Бразильский нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар назвал пятёрку лучших, по его мнению, футболистов мира на данный момент.
03:00
Стали известны результаты анализа у сбежавшей в Петербурге пациентки
Результаты анализа на коронавирус у Аллы Ильиной, сбежавшей из карантинного блока Боткинской больницы, отрицательные.
03:00
На Украине после беспорядков из-за эвакуации из КНР возбудили два дела
Полиция Полтавской области возбудила два уголовных дела после беспорядков, вызванных прибытием в санаторий в Новых Санжарах эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев.
03:00
Месси высказался о своём конфликте с Абидалем
Аргентинский форвард и капитан «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал свой конфликт с техническим директором клуба Эриком Абидалем.
03:00
В МИД России предостерегли Украину от саморазрушения
В случае продолжения нынешней конфронтационной политики Украине грозит неизбежное саморазрушение, заявили в российском МИД.
03:00
Шнуров в стихах оценил реакцию на своё вступление в партию
Музыкант Сергей Шнуров в стихотворении оценил общественный резонанс вокруг своего вступления в Партию роста.
03:00
Десять человек пострадали в столкновениях у санатория под Полтавой
Десять человек пострадали в результате столкновений при попытке заселить эвакуированных из Китая в санаторий в Полтавской области, сообщили в Национальной полиции Украины.
03:00
Эксперты оценили перспективы роста зарплаты в России в 2020 году
Финансовый университет при правительстве России обновил макроэкономические прогнозы на 2020 год. По прогнозу экспертов, реальная зарплата может вырасти на 2,5%.
03:00
Путин, Меркель и Макрон обсудили обострение ситуации в Идлибе
Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и лидер Франции Эммануэль Макрон обсудили в ходе телефонного разговора обострение ситуации в сирийском Идлибе.
03:00
Голы Эриксена и Лукаку принесли «Интеру» победу над «Лудогорцем» в ЛЕ
Итальянский «Интер» одержал победу над болгарским «Лудогорцем» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
03:00
МЮ на выезде сыграл вничью с «Брюгге» в Лиге Европы
Английский «Манчестер Юнайтед» и бельгийский «Брюгге» сыграли вничью в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
03:00
Один человек пострадал при жёсткой посадке вертолёта под Ярославлем
В Переславском районе Ярославской области в результате жёсткой посадки вертолёта пострадал один человек.
03:00
Фролов оценил шансы Исмаилова в поединке с Емельяненко
Боец ACA Артём Фролов поделился мнением, есть ли у Магомеда Исмаилова шансы в бою с Александром Емельяненко.
03:00
Актёр Евгений Дятлов рассказал об интересном случае во время службы в армии
Российский актёр Евгений Дятлов рассказал об интересном случае во время службы в армии.
03:00
Фролов назвал Исмаилова самым сильным соперником в карьере
Боец ACA Артём Фролов назвал Магомеда Исмаилова самым сильным оппонентом в своей карьере.
03:00
Актёр Георгий Штиль рассказал о службе в армии
Российский и советский актёр Георгий Штиль рассказал о службе в армии.
03:00
Власти Подмосковья рассказали о работе по введению раздельного сбора мусора
Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский рассказал о работе по введению раздельного сбора мусора.
03:00
Фролов о карьере Смолякова в UFC: им нужны люди, которых можно бить
Боец ACA Артём Фролов поделился мнением о том, каким образом в UFC попал российский боец Дмитрий Смоляков.
03:00
В тюменском музее открылась выставка с мамонтёнком Любой
В тюменском Музейном комплексе имени И.Я. Словцова открылась выставка с мамонтёнком Любой из салехардского музея.
03:00
В Москве началась реставрация церкви XVIII века
На Новой Басманной улице началась реставрация церкви святых апостолов Петра и Павла, построенной в XVIII веке.
03:00
В Липецке открылся международный инженерный чемпионат Case-In
В Липецке прошло открытие международного инженерного чемпионата Case-In, входящего в платформу «Россия — страна возможностей».
03:00
СКА обыграл «Торпедо» и стал победителем дивизиона Боброва
Петербургский СКА одержал победу над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
03:00
Москалькова прокомментировала ситуацию с должниками по ЖКХ
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова порекомендует правительству использовать дифференцированный подход к должникам по услугам ЖКХ.
03:00
В МЖД рассказали о графике движения поездов по МЦК 24 февраля
Поезда по Московскому центральному кольцу (МЦК) будут курсировать по графику выходного дня в понедельник, 24 февраля.
03:00
Актёр Евгений Дятлов назвал фильмы о войне, оказавшие на него наибольшее влияние
Российский актёр Евгений Дятлов назвал фильмы о войне, оказавшие на него наибольшее влияние.
03:00
В ФАР оценили идею увеличения транспортного налога на старые машины
Вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов в беседе с RT прокомментировал предложение Минпромторга увеличить с 2021 года базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже. Как сообщалось, инициатива касается только коммерческого транспорта.
03:00
В Севастополе открылся Музей военно-строительного комплекса ЧФ
В Севастополе прошло торжественное открытие Музея военно-строительного комплекса Черноморского флота.
03:00
В Сочи будет открыт мемориальный комплекс с Вечным огнём
В Сочи в 2020 году появится новый мемориальный комплекс, посвящённый Победе в Великой Отечественной войне.
03:00
«Спартак» победил «Ак Барс» в матче КХЛ
Московский «Спартак» одержал победу над казанским «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
03:00
Музей обороны Севастополя примет участие в фестивале «Интермузей-2020»
Музей обороны Севастополя будет представлен на международном фестивале «Интермузей-2020».
03:00
Губернатор Тюменской области рассказал о перспективах развития Увата
Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о перспективах развития Увата в связи с 95-летием муниципалитета.
03:00
В Московском метрополитене усилили меры санитарной безопасности
В столичном метро заявили об усилении мер санитарной безопасности из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ и ситуации с коронавирусом.
03:00
Суд Греции приговорил двух российских моряков почти к 400 годам тюрьмы
Греческий суд вынес приговор ещё двум российским морякам, задержанным осенью 2019 года по обвинению в организации незаконной миграции, им назначено 395 лет тюрьмы.
03:00
В музее «Бородинская битва» рассказали о планах по реставрации фрагмента «Всадники»
Директор музея-панорамы «Бородинская битва» Владимир Преснов рассказал о планируемой работе по восстановлению фрагмента «Всадники» в рамках проекта «Открытая реставрация».
03:00
В Турции оценили отношения с Россией из-за ситуации в Идлибе
Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара не имеет проблем с Москвой по ситуации в сирийском Идлибе.
03:00
«Зенит» потерпел 18-е поражение в сезоне Евролиги, уступив «Альбе»
Петербургский «Зенит» потерпел поражение от берлинской «Альбы» в матче 24-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
03:00
Минпромторг предложил увеличить транспортный налог на старые машины
Минпромторг предложил с 2021 года увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже.
03:00
Названы самые востребованные массовые специальности в Петербурге
Сервис «Работа.ру» на основе изучения вакансий в Санкт-Петербурге составил список самых востребованных массовых специальностей.
03:00
Билялетдинов считает, что Овечкину надо успокоиться, чтобы достичь отметки в 700 голов в НХЛ
Бывший главный тренер сборной России Зинэтула Билялетдинов высказал мнение, что российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не может достичь отметки в 700 шайб из-за излишнего волнения.
03:00
В МИД Китая призвали бороться с теориями заговора по поводу коронавируса
Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан, комментируя данные СМИ о якобы «утечке» коронавируса, заявил, что международное сообщество должно бороться не только с распространением инфекции, но и со всякого рода конспирологическими теориями и «политическими вирусами» вокруг неё.
03:00
В Госдуме оценили ситуацию с ценами на жильё
Глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков дал прогноз о вероятном росте цен на недвижимость в России.
03:00
В Госдуме оценили ситуацию с правовым статусом апартаментов
Глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков прокомментировал ситуацию с правовым статусом апартаментов.
03:00
В Госдуме оценили идею введения скидки на услуги ЖКХ при своевременной оплате
Депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала об идее введения 5%-ной скидки на услуги ЖКХ для граждан, своевременно вносящих плату.
03:00
В Тюмени рассказали о работе реабилитационного центра после карантина
В Департаменте здравоохранения Тюменской области рассказали о дальнейшей работе реабилитационного центра «Градостроитель», где в течение двух недель находились эвакуированные из Китая.
03:00
В Госдуме оценили инициативу по проведению амнистии в честь 75-летия Победы
Первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков прокомментировал идею депутата от КПРФ Сергея Шаргунова о проведении амнистии в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
03:00
Радимов высказался о перспективах Смолова в «Сельте»
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказал мнение о перспективах нападающего Фёдора Смолова в испанской «Сельте», за которую он играет на правах аренды из «Локомотива».
03:00
Кабмин выделил ещё 3 млрд рублей пострадавшим от паводка в Приангарье
Правительство России выделило ещё 3 млрд рублей на оказание социальной поддержки гражданам, чьё жильё пострадало при наводнении 2019 года в Иркутской области.
03:00
В Крыму рассказали о планах построить круглогодичный лыжный комплекс
Глава администрации Ялты Иван Имгрунт рассказал о планах по строительству круглогодичного лыжного комплекса на Южном берегу Крыма.
03:00
Врач назвала симптомы сердечного приступа
Доктор медицинских наук, профессор Мехмана Мамедова рассказала о симптомах, которые могут указывать на сердечный приступ.