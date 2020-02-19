Die Welt: из-за кибератак Германия теряет €100 млрд ежегодно

Киберпреступность наносит большой урон экономике Германии, рассказал Die Welt профессор Йенского университета Уве Кантнер. Согласно статистическим данным, ежегодный ущерб составляет около €100 млрд. Кантнер отмечает, что ФРГ испытывает острую нехватку специалистов по кибербезопасности.
Немецкие предприятия всё чаще становятся целью кибератак, рассказал председатель экспертной комиссии по исследованиям и инновациям профессор Йенского университета Уве Кантнер в интервью Die Welt. Эксперт отметил, что киберпреступность негативно сказывается на общем состоянии экономики ФРГ.
Согласно данным статистики, примерный ущерб составляет около €100 млрд в год. Кроме того, из-за страха кибератак многие предприятия сворачивают процесс внедрения инноваций, что также негативно влияет на экономическое развитие. Как отмечает Кантнер, далеко не все технологические компании могут позволить себе большие затраты на кибербезопасность.
По словам эксперта, нехватка специалистов по кибербезопасности является большой проблемой для Германии. Кроме того, существует сильный недостаток фирм, специализирующихся на кибербезопасности: всего в мире в этой сфере работают 150 компаний. Из них 112 находятся в США, 18 в Израиле и лишь одна в ФРГ. Одним из способов решения проблемы могло бы стать более активное изучение кибербезопасности в рамках высшего образования, считает Кантнер.
Кроме того, Кантнер предлагает ввести общеевропейский минимальный стандарт по кибербезопасности. При этом эксперт отмечает, что защищённая цифровая инфраструктура должна существовать как на уровне ЕС, так и на уровне национальных государств.
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