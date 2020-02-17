Guardian: «Не время умирать» — создатели фильмов о Джеймсе Бонде отменили рекламный тур в Китае из-за коронавируса

Закрытие китайских кинотеатров из-за опасений распространения коронавируса вынудило создателей фильма «Не время умирать» об агенте британских спецслужб Джеймсе Бонде отложить рекламный тур в Китае, пишет The Guardian. Ожидается, что это лишит продолжение знаменитой франшизы значительной части доходов.
Создатели последнего фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» были вынуждены отложить рекламный тур в Китае, так как в попытках сдержать распространение коронавируса кинотеатры в стране остаются закрыты, передаёт The Guardian.
«Не время умирать», который должен выйти на экраны по всему миру уже в начале апреля будет последним фильмом британского актёра Дэниела Крейга в роли агента 007 и, как ожидается, станет самым кассовым фильмом франшизы. Однако без доходов от китайского рынка подобные ожидания могут не оправдаться.
Китай занимает второе место в мире по объему продаж в прокате. Так, в прошлом году жители страны оставили в кинотеатрах £6 млрд. Самый успешный в китайском прокате фильм из серии «007: Спектр»2015 года заработал в Китае более £60 млн.
Перспектива отсрочки даты релиза заставила студию опасаться того, что китайская аудитория может получить доступ к фильму в интернете.
Как отмечает издание, не сможет исправить ситуацию даже открытие китайских кинотеатров, так как, предполагается, что члены команды, работавшие над созданием фильма, не получат разрешение врачей на поездку.
The Guardian напоминает, что большинство кинотеатров в Китае закрылись 24 января. За последние три недели кассовые сборы в стране упали до £3 млн, тогда как составляли £1,1 млрд в соответствующий период прошлого года.
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