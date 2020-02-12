Das Erste: спустя 5 лет Минские соглашения не провалились, но и исполнять их не спешат

Несмотря на невыполнение большинства пунктов, Минские соглашения нельзя считать провальными, пишет Das Erste: с момента их подписания напряжённость конфликта на Юго-Востоке Украины резко спала. Более того, избрание Владимира Зеленского президентом страны придало им новый импульс. Проблема в том, что не всем украинцам нравятся эти договорённости, к тому же Киев с Москвой до сих пор спорят, в каком порядке их исполнять.

После многочасовых переговоров, проходивших в минском Дворце Независимости, лидеры России, Украины, Франции и Германии 12 февраля 2015 года подписали Минские соглашения, пишет Das Erste. Они состояли из 13 пунктов и были призваны положить конец кровопролитным боям на Юго-Востоке Украины и обеспечить мирное урегулирование. Однако затем наступил целый ряд разочарований.

Согласованное в первом пункте соглашений прекращение огня было нарушено уже спустя несколько дней, напоминает Das Erste. Не были также выполнены и другие условия, такие как отвод тяжёлых вооружений от линии соприкосновения и создание демилитаризованной буферной зоны. Тем не менее Минские соглашения не считаются провальными. К примеру, известный украинский политолог Владимир Фесенко отметил, что соглашения способствовали стабилизации обстановки и прекращению активных боевых действий.

Если исключить наступление пророссийских сепаратистов на Дебальцево, то после подписания Минских соглашений действительно не было крупных вооружённых столкновений, пишет Das Erste. Кроме того, надежды на подвижки в мирном процессе появились в прошлом году, после избрания на пост президента Украины Владимира Зеленского. Сразу после своей победы на выборах он заявил: «Мы продолжим минский процесс и перезапустим его. И мы сделаем всё для поддержания прекращения огня».

После этого удалось добиться определённых успехов, отмечает Das Erste: успешное разведение войск в трёх местах соприкосновения, обмен заключёнными и новая встреча в нормандском формате, в ходе которой произошла первая личная встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Однако амбициозные планы Зеленского наталкиваются на сопротивление внутри Украины, ввиду низкого доверия к России и опасений навсегда потерять Донбасс, пишет Das Erste. Кроме того, Россия и Украина не могут достичь компромисса по поводу порядка внедрения определённых пунктов Минских соглашений. В связи с этим Зеленский спустя пять лет после подписания требует переработки соглашений. В частности, украинский президент заявляет о том, что передача Украине контроля над восточной границей только после проведения выборов в самопровозглашённых республиках не соответствует позиции Киева.