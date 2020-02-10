ES: в американском Колорадо запустили самый большой фейерверк в мире

Жители американского города Стимбоут-Спрингс, штат Колорадо, могли наблюдать самый большой фейерверк в мире, снаряд для которого весил более тонны, сообщает Evening Standard. Подготовка к запуску, который состоялся не с первой попытки, но всё-таки был зафиксирован Книгой рекордов Гиннесса, заняла семь лет.
На одном из американских лыжных курортов был запущен самый большой в мире фейерверк, сообщает Evening Standard. Достижение было зарегистрировано представителями Книги рекордов Гиннесса.
Снаряд весом 1270 кг был выпущен во время ежегодного зимнего фестиваля в городе Стимбоут-Спрингс в Колорадо и взлетел на высоту 670 м, раскрасив небо ярко-красным. Как отмечает издание, подготовка к рекорду заняла более семи лет.
Тим Борден, чья команда стоит за запуском самого большого фейерверка в мире, пытался поставить мировой рекорд ещё в прошлом году, но тогда снаряд взорвался, так и не поднявшись с земли. Прошлый рекорд в этой категории был зафиксирован в Объединённых Арабских Эмиратах в 2018 году.
Во время церемонии награждения сертификатом, свидетельствующим о рекорде Бордена и его единомышленников, представители самой знаменитой Книги рекордов оценили настойчивость компании, не бросившей свою затею после первой неудачной попытки.
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