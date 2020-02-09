Fox News: Помпео предостерёг губернаторов США от сотрудничества с Китаем

Государственный секретарь США Майк Помпео обвинил правительство Китая в стремлении подорвать основы американского общества, передаёт Fox News. Помпео призвал губернаторов штатов страны осторожно подходить к работе с китайскими предприятиями, которые стремятся получить преимущество на всех уровнях организации власти в США.

Государственный секретарь США Майк Помпео предупредил губернаторов американских штатов, что им необходимо с осторожностью подходить к ведению бизнеса с Китаем, так как правительство страны стремится уничтожить американские ценности, сообщает Fox News.

По словам политика, что власти Китая «методично анализируют слабые места США», стремясь подорвать основы американского общества и повлиять на законодателей, а также «получить преимущество на федеральном уровне, на уровне штатов и на местах».

«Конкуренция с Китаем происходит в ваших штатах. На самом деле меня бы удивило, если бы большинство из вас не подверглись прямому лоббированию со стороны Коммунистической партии Китая», — заявил Помпео на зимнем собрании Национальной ассоциации губернаторов в Вашингтоне.

Кроме того, госсекретарь осудил китайскую программу «1000 талантов», основной целью которой является вербовка американских учёных и академиков ради получения информации о передовых высоких технологиях и перспективных разработках, а также сокращения технологический разрыв между Китаем и США.

По его словам, Пекин также оказывает давление на китайских студентов, для того чтобы они следили за своими соотечественниками в США и докладывали правительству об их деятельности в стране.

«Китайская пропаганда начинается ещё до университета, — объяснил Помпео. — Китай нацелен на школы по всему миру. Знаете ли вы, что мы не можем открывать аналогичные программы в Китае? Мы должны действовать на основе взаимности во всех вопросах. Сегодня у них есть полная свобода действий в нашей системе, но мы полностью отрезаны от их системы… Пекин знает, что сегодняшние дети — завтрашние лидеры».

В заключение политик призвал губернаторов «доверять, но проверять», когда к ним обращаются с предложением по деловой сделке, отмечает Fox News.