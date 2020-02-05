Die Presse: Курц обсудил на немецком ТВ свои волосы, костюмы и разногласия с Германией

Канцлер Австрии Себастьян Курц не только побывал с визитом в Берлине, но и появился на немецких телеэкранах, сообщает Die Presse. Из программы с его участием зрители могли узнать, что Курц сам подготавливает для себя костюмы по утрам и любит заказывать пиццу на дом — однако не обошлось и без политики. Так, канцлер заметил, что немцы часто удивляются, когда кто-то в ЕС представляет позицию, отличную от их собственной.

Австрийский канцлер Себастьян Курц появился на телевизионных экранах в немецких гостиных на полях двухдневного визита в Берлин, сообщает Die Presse.

По замечанию австрийской газеты, из программы, в которой присутствовал Курц, можно было почерпнуть, скорее, малозначимую информацию — например, о том, что по утрам канцлер Австрии сам подготавливает для себя костюм и что на дом он больше всего любит заказывать пиццу. Его «прекрасные волосы», как выразилась телеведущая, также стали темой обсуждения.

Однако на фоне этой непринуждённой беседы Себастьян Курц произнёс одну примечательную фразу, характеризующую расхождения между Австрией и Германией: «Немцы представляют большую, задающую тон страну в ЕС и потому иногда удивляются, если кто-то отстаивает иное мнение». У Австрии «много общего» с Германией, но есть и различия. В качестве примера Курц назвал свою любимую миграционную тему.

Ещё на встрече в понедельник ни Ангела Меркель, ни сам Курц не пытались скрыть расхождение во мнениях по двум пунктам, напоминает издание. Германия хочет возобновить спасательную миссию на море «София», Австрия к этому не стремится. Курц также выступает против налога на финансовые транзакции в том виде, в каком его предложил министр финансов Германии Олаф Шольц, потому что это ударит не по спекулянтам, а по мелким вкладчикам, а рынок капитала в Австрии и без того привлекает слишком мало людей.

После встречи с Меркель заголовки в прессе были, скорее, невыгодными, отмечает австрийская газета. Даже расположенная к Курцу газета Die Welt упомянула о «ссорящихся соседях» и сравнила манеру канцлера Австрии держать себя на пресс-конференции с выступлением «школьника», потому что он поворачивался к Меркель, когда она говорила, а не смотрел прямо перед собой, как принято.

По версии издания, стремление дистанцироваться от немецкой политики в ЕС и подчеркнуть свою самостоятельность отразилось и в графике австрийского канцлера, который сначала отправился с первым после вступления в должность визитом в Прагу на встречу стран Вышеградской группы и только потом — в Берлин. Это не было случайностью, подчёркивает Die Presse.

На второй день в немецкой столице Курц встретился с возможной преемницей Меркель Аннегрет Крамп-Карренбауэр и президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, а также провёл встречу за закрытыми дверями с главой союза немецких промышленников. Для австрийского канцлера это, вероятно, было сродни домашнему матчу, полагает автор статьи. Средний класс в Германии чувствует, что политические круги в стране пренебрегают его интересами.

В то же время неуверенность сеют и радикальные изменения в автомобильной промышленности, а также отказ от угля и атомной энергии. Напротив, Австрия с её политикой размещения производительных сил, по словам Курца, получает большую поддержку и одобрение. Недавно многие немецкие фирмы приняли решение увеличивать свои инвестиции в Австрию.

Как отметил Курц, всех других заинтересованных в сотрудничестве Австрия также готова встретить «красной ковровой дорожкой». В частности, во время визита в Берлин канцлер зазывал на австрийские горнолыжные курорты немецких туристов, сообщает Die Presse.