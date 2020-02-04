Лiга.net: Киев не уверен в успешном исходе в исках против России

03:00
Уилана в московском СИЗО признали склонным к побегу
Адвокат обвиняемого в шпионаже Пола Уилана Ольга Карлова заявила, что он был поставлен на учёт в московском следственном изоляторе «Лефортово» из-за склонности к побегу.
03:00
Источник: Вяльбе возглавила Ассоциацию лыжных видов спорта России
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заняла пост главы Ассоциации лыжных видов спорта страны.
03:00
Лукашенко вспомнил, что Путин рекомендовал ему быть «помягче» с США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что, когда у белорусского руководства были плохие отношения с США, российский президент Владимир Путин рекомендовал белорусскому лидеру «помягче» вести себя в отношениях с Вашингтоном.
03:00
В Москве женщину оштрафовали из-за инцидента с ребёнком в каршеринге
Женщину, посадившую ребёнка за руль каршерингового автомобиля, привлекли к административной ответственности. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве Владимира Васенина.
03:00
Боец Штырков встретится с Пастернаком на турнире RCC в Екатеринбурге
Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков проведёт следующий поединок в рамках турнира Russian Cagefighting Championship против поляка Михала Пастернака.
03:00
Песков: ситуация с коронавирусом не повлияет на отношения России и КНР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с коронавирусом не повлияет на основы российско-китайских отношений и на их торгово-экономический аспект.
03:00
Лукашенко анонсировал серьёзный разговор с Си Цзиньпином
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему предстоит серьёзный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином из-за работы китайских подрядчиков, которые не выполнили белорусские проекты.
03:00
В Думе обсуждают возможность запрета приравнивания действий руководства СССР и Германии во время Второй мировой
В комитете Госдумы по культуре ведутся дискуссии вокруг возможной инициативы о запрете приравнивания целей, решений и действий руководства, командования и военнослужащих СССР к целям, решениям и действиям руководства, командования и военнослужащих нацистской Германии. Об этом RT рассказала председатель комитета Елена Ямпольская.
03:00
Клебо: можно поздравить Большунова с победой в общем зачёте Кубка мира
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо считает, что в текущем сезоне ему не удастся навязать борьбу лидеру общего зачёта Кубка мира россиянину Александру Большунову.
03:00
В Совфеде оценили возможные новые иски Украины против России
Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов прокомментировал заявление главы Минюста Украины Дениса Малюськи о возможности подачи новых исков против России.
03:00
Литва предлагает Белоруссии обсудить поставки углеводородов
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Вильнюс и Минск могли бы обсудить вопрос регулярных поставок нефти и технические возможности альтернативных поставок газа.
03:00
Экс-полковника Захарченко отправили в штрафной изолятор в колонии
Осуждённый бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко помещён в штрафной изолятор в колонии в Мордовии, где он отбывает наказание. Об этом сообщил его адвокат Александр Горбатенко.
03:00
Медведева: фигуристы не позволяют себе алкоголь
Россиянка Евгения Медведева ответила на предположения, что фигуристы употребляют много алкоголя.
03:00
Посол заявил об отсутствии россиян среди заражённых в Ухани
Посол России в Китае Андрей Денисов заявил, что российских граждан нет среди заражённых коронавирусной инфекцией в китайском городе Ухань. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции.
03:00
Чемпион WBC Уайлдер рассказал о случае, когда был близок к самоубийству
Чемпион мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Деонтей Уайлдер заявил, что был близок к самоубийству.
03:00
Лукашенко прокомментировал распространение коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал распространение нового коронавируса.
03:00
В Кремле сообщили о планируемом визите Путина в Китай в 2020 году
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что визит главы российского государства Владимира Путина в Китай запланирован на вторую половину 2020 года.
03:00
Эксперт оценил опасность тёплой зимы для налима
Доцент кафедры ихтиологии и гидробиологии Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Лайус рассказал об опасности тёплой зимней погоды для налима.
03:00
Специалисты Роскачества оценили портативные и проводные колонки
Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору портативных и проводных колонок.
03:00
На ВДНХ пройдёт День зимних видов спорта
На ВДНХ 8 и 9 февраля пройдёт День зимних видов спорта.
03:00
Федун: самый эффективный способ зарабатывать деньги для всех клубов лиги — это плей-офф
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун заявил, что расширение Российской премьер-лиги (РПЛ) не имеет под собой коммерческой целесообразности.
03:00
Лукашенко заявил об окончании периода холода в отношениях с США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко после визита госсекретаря США Майка Помпео в Минск заявил об окончании периода холода в отношениях с США.
03:00
Первый самолёт ВКС России вылетел за россиянами в Ухань
Первый самолёт Воздушно-космических сил России вылетел в китайский город Ухань для эвакуации россиян в связи с распространением коронавируса в КНР.
03:00
Польшу не приглашали на 75-летие Победы в Москву
Руководство Польши не приглашали в Москву на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.
03:00
В Кремле подтвердили подготовку встречи Путина и Лукашенко
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что ведётся подготовка встречи российского и белорусского лидеров Владимира Путина и Александра Лукашенко 7 февраля.
03:00
В комиссии спортсменов ВФЛА поддержали отставку президиума организации
Комиссия спортсменов Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) удовлетворена решением об отставке президиума организации.
03:00
Игумнов, Порядин и Швец-Роговой получили вызов в сборную России на Шведские игры
В составе сборной России по хоккею, которая выступит на Шведских играх, произошёл ряд замен.
03:00
Лукашенко оценил реакцию на визит Помпео в Минск
Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил реакцию на визит госсекретаря США Майка Помпео в Минск.
03:00
МИД заявил о готовности 132 россиян покинуть провинцию Хубэй
Министерство иностранных дел России сообщило, что 132 гражданина России заявили о желании срочно покинуть провинцию Хубэй в Китае, где распространился коронавирус.
03:00
Дрозд оценил вероятность возвращения Флойда Мейвезера — младшего на ринг
Экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе Григорий Дрозд оценил возможность возвращения в профессиональный бокс бывшего чемпиона в нескольких весовых категориях Флойда Мейвезера.
03:00
Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
03:00
Дрозд хотел бы увидеть бой между Биволом и Бетербиевым в 2020 году
Бывший российский боксёр Григорий Дрозд назвал поединки, которые ждёт больше всего в 2020 году.
03:00
Китай испытывает российский препарат в борьбе с коронавирусом
Китайские специалисты испытывают российский препарат триазавирин в борьбе с новой коронавирусной инфекцией 2019-nCoV.
03:00
Крикунов: Овечкин будет до конца биться за то, чтобы догнать и перегнать Гретцки
Главный тренер ХК «Динамо» Москва Владимир Крикунов оценил шансы форварда «Вашингтона» Александра Овечкина побить рекорд легендарного Уэйна Гретцки по голам в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
03:00
В Москве пройдут бесплатные показы фильмов Михаила Швейцера
В сети кинотеатров «Москино» пройдут бесплатные показы фильмов Михаила Швейцера к 100-летию со дня рождения режиссёра.
03:00
РБК: Минюст разрешит коллекторам работать под «цифровыми» псевдонимами
Сотрудники банков и коллекторских агентств смогут не представляться в разговоре с должниками и называть только свои цифровые идентификаторы. Об этом пишет РБК со ссылкой на рабочую версию проекта федерального закона.
03:00
Лукашенко назвал грядущую встречу с Путиным «моментом истины»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что собирается встретиться с российским лидером Владимиром Путиным 7 февраля, и назвал эту встречу «моментом истины».
03:00
В Белоруссии опровергли планы создания учебного центра НАТО
Министерство обороны Белоруссии опровергло данные о планах по созданию на территории республики учебного центра Североатлантического альянса.
03:00
Сигурдссон объяснил результаты ЦСКА в Лиге Европы
Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон прокомментировал выступление команды в нынешнем сезоне Лиги Европы.
03:00
Эксперты оценили возможные последствия распространения коронавируса для мировой экономики
Аналитики американского инвестбанка JPMorgan составили прогноз относительно изменений в мировой экономике в связи с распространением коронавируса.
03:00
Синоптики предупредили о потеплении на Ямале
Специалисты Обь-Иртышского УГМС прогнозируют потепление на Ямале.
03:00
В Минздраве оценили европейскую традицию пить вино за ужином
Главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн прокомментировал европейскую традицию употреблять бокал вина за ужином применительно к России.
03:00
В странах ЕАЭС начали действовать новые правила провоза денег
В странах Евразийского экономического союза — России, Белоруссии, Армении, Казахстане и Киргизии — вступили в силу новые правила провоза физическими лицами денег через границу.
03:00
Гендиректор «Сочи» выразил надежду на приезд Кокорина
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко продолжает надеяться, что форвард «Зенита» Александр Кокорин присоединится к команде.
03:00
Военнослужащие провели учения с ЗРК С-300 и С-400 на территории ЦВО
Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) провели учения по отражению авиаудара условного противника в небе над Сибирью, Уралом и Поволжьем.
03:00
Белоруссия синхронизировала с Россией ремонт на «Дружбе»
Оператор магистрального нефтепровода «Дружба» на территории Белоруссии ОАО «Гомельтранснефть Дружба» синхронизировало ремонт на белорусской территории с ремонтными работами в России.
03:00
Дрозд прокомментировал укус украинского боксёра Редкача
Бывший российский боксёр Григорий Дрозд назвал поведение украинского боксёра Ивана Редкача, укусившего своего соперника Дэнни Гарсию, потерей контроля над эмоциями.
03:00
Минздрав заявил об отсутствии у России живого штамма коронавируса
Замглавы Минздрава России Сергей Краевой заявил, что в России пока не разработали вакцину от коронавируса, для её создания нужен живой вирус для клинических испытаний.
03:00
Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса
Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
03:00
Дрозд высказался о допинговом случае Беспутина
Бывший чемпион Всемирного боксёрского совета (WBC) в первом тяжёлом весе Григорий Дрозд прокомментировал положительную допинг-пробу чемпиона Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полусреднем весе Александра Беспутина.