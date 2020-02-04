Лiга.net: Киев не уверен в успешном исходе в исках против России

Несмотря на то что Украина подала против России уже пять исков, у Киева нет уверенности в победе. Как передаёт «Лiга», министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что юридический спор в суде — это всегда вопрос вероятности.

Украина подала против России пять исков, однако министр юстиции Денис Малюська не может гарантировать позитивного исхода разбирательств. Как пишет «Лiга», по его словам, пять дел сейчас находятся на стадии определения подследственности — суд решает, входит рассмотрение дела в его компетенцию или нет.

Малюська подчёркивает, что шансы Украины хорошие, претензий к качеству исков нет — они готовились вместе с квалифицированными иностранными юристами. Однако гарантировать успешный исход всё равно нельзя, поскольку «юридический спор в суде — это всегда вопрос вероятности».

«Вероятность победы может быть большей или меньшей, но никогда не говорится о гарантии. Поэтому я сейчас не могу сказать, что мы гарантированно эти суды выиграем. Их представление было обоснованным, шансы достаточно высокие, чтобы попробовать», — объяснил министр.

Малюська добавил, что тяжбы в международных судах всегда длятся годы, и ускорить этот процесс нельзя. Сейчас Украина пытается получить юридическую поддержку из-за рубежа и думает над обоснованностью и возможностью предоставления ещё одного-двух исков.