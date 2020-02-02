Без волос, с протезом или витилиго — BFM TV показал новое лицо Барби

В рамках кампании по расширению линейки кукол Барби, чтобы она «больше соответствовала современному обществу», производители представили новые модельки: девушку, лишившуюся волос, девушку с протезом и девушку с нарушением пигментации кожи — витилиго. Как отмечает BFM TV, у Кенов тоже появились новые образы — к примеру, с рыжими волосами.

На часах 07:40, а это значит, что пришло время для нашей рубрики примечательных историй, и мы приглашаем сюда Жюльена Мьелькарека.



ЖЮЛЬЕН МЬЕЛЬКАРЕК, ведущий BFM TV: Я тут решил заранее к Рождеству… Разрешите представить…



К Рождеству уже поздновато.



ЖЮЛЬЕН МЬЕЛЬКАРЕК: Да, конечно, поздновато.



КРИСТОФ ДЕЛЭ, ведущий BFM TV: …никогда не поздно.



ЖЮЛЬЕН МЬЕЛЬКАРЕК: Вот именно. Так что берите ручки и записывайте. Сегодня я вам представляю абсолютно новых кукол Барби, которых вчера продемонстрировала компания Mattel. Новые модельки призваны отражать многообразие в обществе. Так, среди этих кукол вы сможете найти Барби, лишившуюся волос, Барби с золотым протезом — как видно, он находится на месте одной из её ног, — а также Барби, страдающая от витилиго. Это заболевание кожи, которое провоцирует исчезновение пигмента на некоторых её участках. Вот эта моделька.



Цель создания таких кукол ясна — больше соответствовать современному обществу и не дать маленьким мальчикам и девочкам впитать стереотипы, помочь им познакомиться с многообразием. И это достаточно большая инициатива, Mattel начал модернизировать свою линейку Барби ещё пять лет назад. Взгляните, несколько месяцев назад появилась моделька вот этой куклы в кресле-коляске. Или вот ещё ряд гендерно-нейтральных кукол. Их Mattel выпустила в ноябре прошлого года — шесть новых моделек. Эта кукла имеет специальный дизайн, ни девочка, ни мальчик, чтобы ребёнок мог создать собственный мир. Ну и новый слоган. Нельзя, к примеру, говорить, что этот мальчик играет, как девочка, — «он играет… как ребёнок».



Такая же концепция распространяется и на кукол, представляющих различные профессии. Смотрите, ровно год назад появились вот такие шесть Барби, внешний вид которых вдохновлён профессиями, в которым мало представлены женщины: космонавтка, бортпроводница*. Обратите внимание на куклу в середине, журналистку с микрофоном.



Но разве женщин мало в журналистике?



ЖЮЛЬЕН МЬЕЛЬКАРЕК: Вот и я об этом подумал. Рядом с журналисткой — кандидатка в президенты.



КРИСТОФ ДЕЛЭ: А как же наша Матильда? Вы её не видите, но хотел бы я, чтоб вы её видели. Такая хрупкая женщина с этой огромной камерой на плече. Она нам очень помогает. Как вы там, Матильда?



ЖЮЛЬЕН МЬЕЛЬКАРЕК: Но мне ещё хочется сказать пару слов и о парнях, потому что Кен тоже приобретает более современное лицо. Теперь, чтобы быть красавчиком, необязательно быть высоким блондином. Эти новые Кены, выпущенные Mattel, всем нам, мальчикам, дарят надежду. Обратите внимание, теперь к покупке доступен первый Кен с рыжими волосами.



ЛОРЕН ДЕ СЮБЬЕЛЬ, ведущая BFM TV: Стоит отметить, что Барби, можно сказать, была первой феминисткой, потому что Барби сделали первой женщиной-пилотом, ну а Кена — первым парнем-игрушкой. Это дорогого стоит.



Полностью согласна.



КРИСТОФ ДЕЛЭ: А я только за, чтобы побыть «парнем-игрушкой».



ЖЮЛЬЕН МЬЕЛЬКАРЕК: Вы, Кристоф, не блондин и не рыжий.



КРИСТОФ ДЕЛЭ: Целую тебя, любовь моя…



А, ну ведь скоро же День Святого Валентина.



КРИСТОФ ДЕЛЭ: У меня каждый день День Святого Валентина.



Дата выхода в эфир 29 января 2020 года.



* Так сказано в оригинале. На самом деле Барби из этой серии изображает женщину-пилота (прим. ИноТВ).