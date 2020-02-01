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Обозреватель Белсат: Путин поставил Лукашенко «в игнор»

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Хотя Белоруссия и Россия ещё не договорились по ценам на энергоносители, у лидеров этих стран пока не запланировано новых встреч. Как пишет обозреватель «Белсат» Александр Класковский, Путин занял выжидательную позицию, рассчитывая, что всё равно деваться Лукашенко некуда.
Обозреватель Белсат: Путин поставил Лукашенко «в игнор»
Reuters

 

Недавно прошёл слух, что президент России Владимир Путин пригласил своего коллегу Александр Лукашенко провести отпуск в Сочи, пишет обозреватель «Белсат» Александр Класковский. Однако позже пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что никаких контактов между президентами на ближайшее время не запланировано. Так что видимо, никакого приглашения и не было, отмечает автор статьи. «Больше похоже на то, что хозяин Кремля решил пока поставить упрямого белорусского партнёра в игнор».
 
Однако у двух стран есть договорённость о цене на газ только на январь и февраль, а по нефти и вовсе нет контрактов. Её поставляет в небольшом количестве лишь Михаил Гуцериев. Лукашенко сказал своим подчинённым искать альтернативные поставки нефти, и они нашлись в Норвегии, в частности. Однако сырья не хватает, и белорусские нефтеперерабатывающие заводы работают вполсилы, отмечает автор статьи. Плюс, альтернативная нефть обходится дороже.
 
«Иными словами, Лукашенко пошёл на принцип. Ведь российская сторона не отказывается поставлять нефть совсем, вопрос в цене, которая, по мнению белорусского руководства, несправедлива (хотя фактически составляет лишь 83% к мировой)», — пишет обозреватель на сайте «Белсат». Лукшенко хвалят за упорство, ведь зависимость от российских энергоресурсов опасна.
 
«Но беда в том, что, сказав «а», Лукашенко не говорит «б». А на голую браваду перед Россией и собственным электоратом ресурса анахроничной белорусской экономической модели надолго не хватит», — пишет обозреватель. К тому же, по его словам, Белоруссия набрала много кредитов, и теперь по ним нужно расплачиваться. Для этого лучше всего не искать новых поставщиков нефти, а развивать экономику, проводить реформы, заниматься высокими технологиями. Тогда и нефти столько не понадобится, отмечает эксперт.
 
Однако пока нет никаких признаков, что Лукшенко намерен пойти по этому пути. Наоборот, судя по его кадровым назначениям, власти хотят кредитовать госсектор. А приватизацию государственных предприятий Лукашенко сравнивает с отказом от независимости Белоруссии.
 
Лукашенко не хочет идти на объединение с Россией, поскольку это будет означать «бесславный и чреватый опасностями конец его долгой безраздельной власти над страной». Однако автор статьи полагает, что без значительных реформ Белоруссия как минимум погрузится в стагнацию, уровень жизни населения упадёт. И в таком случае Россия как раз может преуспеть, если предложит улучшение условий жизни.
 
Встреча Лукашенко с госсекретарём США Майком Помпео — это вызов Кремлю, отмечает обозреватель. Однако США не станут поставлять в Белоруссию дешёвые нефть и газ. Москве такие встречи не по нраву, но пока она заняла наблюдательную позицию, рассчитывая, что всё равно деваться Лукашенко некуда, пишет в своей статье на сайте «Белсат» Александр Класковский.

 

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