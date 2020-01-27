El País: Испания рискует ответить за нарушение санкционного режима ЕС

Испанскому правительству, возможно, придётся объясняться перед Евросоюзом из-за транзитной остановки венесуэльского вице-президента Делси Родригес в мадридском аэропорту Барахас, пишет El País. Дело в том, что она входит в число 25 высокопоставленных венесуэльских политиков, против которых действуют санкции ЕС.

Всем им запрещено въезжать на территорию Евросоюза. Кроме того, введённые ещё в 2017 году ограничительные меры против «режима Николаса Мадуро» также предусматривают заморозку на территории ЕС активов попавших под санкции политиков.

Включение Родригес в санкционный список связано с её прежней должностью председателя Национальной конституционной ассамблеи, которую Брюссель считает нелегитимной структурой. Совет ЕС постановил, что на этом посту Родригес «подорвала демократию и верховенство права в Венесуэле, в частности, путём узурпации полномочий Национальной ассамблеи».

И если Мадрид заранее в письменной форме не предупредил о своём намерении сделать исключение для Родригес, то, следовательно, он нарушил санкционный режим, позволив ей в течение нескольких часов находится на территории аэропорта и даже провести там же встречу с испанским министром транспорта Хосе Луисом Абалосом.

«Всё, похоже, указывает на то, что правительство Испании нарушило законодательство ЕС», — приводит издание мнение адвоката Хосе Риваса, партнёра международной юридической компании Bird & Bird в Брюсселе.

Источники, специализирующиеся на санкционной политике ЕС, указывают на то, что страны-члены блока могут делать исключения и разрешать въезд на свою территорию любому лицу, на которое распространяется запрет, особенно если этот человек путешествует для участия в международных встречах или для посредничества в мирном процессе.

В этих случаях об исключении необходимо заранее уведомить других европейских партнёров, которые имеют право выступить против этого шага.

В случае с Родригес, по крайней мере, никаких публичных заявлений о том, что для неё сделано исключение, не было.

Между тем Европейская комиссия пока игнорирует инцидент с присутствием вице-президента Венесуэлы в аэропорту Барахас. При этом источники в ЕК заверили издание, что применение санкций относится к национальным полномочиях стран-членов ЕС.