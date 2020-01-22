WSJ: китайский суд приговорил экс-главу Интерпола к 13 с половиной годам тюрьмы

Китайский суд приговорил бывшего главу Интерпола к тринадцати с половиной годам лишения свободы или штрафу в размере $290 тыс. за взяточничество, сообщает The Wall Street Journal. Мэн Хунвэй попал под стражу в Китае около года назад, когда он ещё возглавлял международное полицейское агентство. Суд вынес ему смягчающий приговор, потому что Мэн признал свою вину.

Китайский суд приговорил высокопоставленного полицейского чиновника, возглавлявшего Интерпол, к тринадцати с половиной годам лишения свободы за взяточничество, сообщает The Wall Street Journal. Приговор суда был вынесен более чем через год после того, как Мэн Хунвэй внезапно исчез, продолжая занимать значимую международную должность.

Согласно сообщению, опубликованному во вторник на сайте суда,

Мэн Хунвэй заявил, что не будет обжаловать приговор о тюремном заключении или штрафе в размере 2 млн юаней ($290 тыс.).

Назначение Мэна первым китайским президентом Интерпола в 2016 году стало отражением растущего статуса его страны на мировой арене. Его внезапное исчезновение и попадание под стражу в Китае в 2018 году во время пребывания на посту главы международного полицейского агентства стало «драматичной демонстрацией» того, насколько велика власть Пекина, отмечает американская газета.

Во время длившегося полдня судебного процесса в Тяньцзине в июне Мэн признался, что использовал свою долгую карьеру в китайских правоохранительных органах для получения денежных средств и товаров на общую сумму $2,1 млн в период с 2005 по 2017 год в обмен на различные услуги. В течение этого периода он занимал ряд официальных должностей, в том числе пост заместителя министра общественной безопасности и директора морской полиции, сообщается в статье.

Приговор, вынесенный во вторник, не содержал более подробной информации о взятках или оказанных за них услугах. Суд заявил, что Мэну был вынесен смягчённый приговор, потому что он сознался.

Как напоминает издание, Мэн был задержан осенью 2018 года во время посещения Китая. Незадолго до своего исчезновения он отправил своей жене, Грейс Мэн, смс-сообщение, в котором говорилось: «Жди моего звонка». К этим словам прилагалось изображение ножа мясника. По мнению Грейс Мэн, её муж знал, что ему угрожает опасность. После ареста мужа она и оба её сына получили убежище во Франции, где базируется Интерпол. Ранее она утверждала, что её супруга подставили.

Мэн возглавил Интерпол в то время, когда Пекин удваивал усилия по поимке беглых китайских чиновников и руководителей, бежавших за границу. Многие из них пытались таким образом уйти от обвинений в коррупции. По словам людей, знакомых с его деятельностью, неспособность Мэна предоставить Интерполу «красные уведомления», которые сигнализировали бы полиции во всем мире, когда китайские беглецы въезжают в их страны, вызвала разочарование в Пекине.

На фотографиях, обнародованных судом, изображён 66-летний Мэн, стоящий между двумя вооружёнными охранниками в зале суда и ожидающий вердикта. Со времени своего исчезновения он успел поседеть, подчёркивает The Wall Street Journal.