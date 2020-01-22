«Базарный шум» для пиара: облавы на чеченцев в Германии результатов не принесли

Облавы на предполагаемых чеченских исламистов в Германии не принесли желаемых результатов, пишет Die Welt. Издание считает, что поспешные действия и огульные обвинения со стороны полиции — это признак «чрезмерной нервозности». Из-за операции подняли много «базарного шума», чтобы выставить слабых политиков сильными, полагает Марсель Луте, пресс-секретарь по вопросам внутренней политики от фракции Свободной демократической партии.

После теракта на рождественской ярмарке на площади Брайтшайдплац в Берлине местная полиция поняла, как быстро «абстрактная угроза со стороны исламистов может превратиться в смертельную реальность», пишет Die Welt. Поэтому сотрудники правоохранительных органов сохраняют бдительность.

Неделю назад генпрокуратура Берлина провела обыски в девяти разных местах в четырёх федеральных землях, напоминает издание. Пятеро человек чеченской национальности попали под подозрение в подготовке терактов. Сообщалось, что службы безопасности смогли вовремя помешать планам «исламистов». В полиции заявили, что оружие, найденное в ходе обысков, свидетельствует о том, что «мы имеем дело с опасными людьми».

Но мало кто говорит о том, что желаемых результатов облавы не принесли. Полицейские не нашли огнестрельное оружие, а только кастет и складной нож. Также они изъяли цифровые носители с данными для их дальнейшего анализа. Но для ареста улик не хватило, так что всех пятерых чеченцев отпустили. Остался лишь вопрос: «Была ли в этой операции реальная необходимость или это признак чрезмерной нервозности?».

Есть версия, что на одного из подозреваемых полицию вывели фотографии в Instagram, на которых он держит страйкбольное оружие. Сотрудники правоохранительных органов могли ошибочно принять его за боевое, полагают эксперты. Впрочем, генпрокуратура утверждает, что снимок не сыграл никакой роли в расследовании.

Также странно, что полиция поспешно определила национальную принадлежность предполагаемых преступников, огульно приписала их к исламистской среде, а также распространила дезинформацию о найденном оружии. Однако правоохранительные органы уверены, что они находятся на правильном пути и операция позволит лучше понять мотивацию злоумышленников.

Председатель фракции Христианско-демократического союза (ХДС) в земельном парламенте Берлина Буркард Дреггер считает принятые меры оправданными, указывая не необходимость предотвращения потенциальной угрозы в случае наличия достаточной для этого информации.

Пресс-секретарь по вопросам внутренней политики от фракции Свободной демократической партии, напротив, осудил инициативу, заявив, что из-за операции подняли много «базарного шума» с целью выставить слабых политиков сильными. Председатель Германо-Кавказского общества Эккехард Маас, в свою очередь, говорит о том, что это была «пропагандистская акция» с целью «дискредитации чеченцев».