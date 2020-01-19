Guardian: Джонсон отказал Путину в нормализации двусторонних отношений

Во время саммита по Ливии в Берлине Борис Джонсон занял «жёсткую позицию» его предшественницы Терезы Мэй и заявил Владимиру Путину, что о нормализации отношений между Москвой и Лондоном не может быть и речи. Он подчеркнул, что позиция Великобритании по инциденту в Солсбери «остаётся неизменной».
Борис Джонсон заявил Владимиру Путину о том, что нормализации отношений между Россией и Великобританией пока не предвидится, спустя почти два года после нападения в Солсбери, сообщает The Guardian.
Джонсон и Путин встретились в Берлине на полях международного саммита, посвящённого будущему Ливии. По информации Даунинг Стрит, Джонсон занял жёсткую позицию, которую занимала и его предшественница Тереза Мэй.
«Он ясно дал понять, что позиция Великобритании по Солсбери не изменилась: это была безрассудная атака с использованием химического оружия и дерзкое покушение на ни в чём не повинных людей на британской территории. Он заявил, что подобные атаки не должны повторяться», — заявил представитель Даунинг Стрит.
По его словам, британский премьер заявил, что нормализации двусторонних отношений не будет, пока Россия «не прекратит дестабилизирующих действий, которые угрожают Великобритании и нашим союзникам и подрывают безопасность наших граждан и нашу коллективную безопасность».
Схожий посыл, как напоминает The Guardian, озвучила Тереза Мей на саммите «Большой двадцатки» в Осаке в июле прошлого года, когда она обменялась с Путиным «холодным рукопожатием».
Бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь были атакованы нервно-паралитическим веществом в Солсбери в марте 2018 года, напоминает издание. После того как Лондон «собрал доказательства» и обвинил в этом нападении Москву, более двадцати западных стран выдворили российских дипломатов.
Британский премьер-министр Борис Джонсон в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Берлине в рамках конференции по ливийскому урегулированию заявил, что «нормализации двусторонних отношений не будет до тех пор, пока Россия не прекратит дестабилизирующую деятельность, которая угрожает Великобритании и её союзникам».
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