Guardian: Джонсон отказал Путину в нормализации двусторонних отношений

Во время саммита по Ливии в Берлине Борис Джонсон занял «жёсткую позицию» его предшественницы Терезы Мэй и заявил Владимиру Путину, что о нормализации отношений между Москвой и Лондоном не может быть и речи. Он подчеркнул, что позиция Великобритании по инциденту в Солсбери «остаётся неизменной».

Борис Джонсон заявил Владимиру Путину о том, что нормализации отношений между Россией и Великобританией пока не предвидится, спустя почти два года после нападения в Солсбери, сообщает The Guardian.

Джонсон и Путин встретились в Берлине на полях международного саммита, посвящённого будущему Ливии. По информации Даунинг Стрит, Джонсон занял жёсткую позицию, которую занимала и его предшественница Тереза Мэй.

«Он ясно дал понять, что позиция Великобритании по Солсбери не изменилась: это была безрассудная атака с использованием химического оружия и дерзкое покушение на ни в чём не повинных людей на британской территории. Он заявил, что подобные атаки не должны повторяться», — заявил представитель Даунинг Стрит.

По его словам, британский премьер заявил, что нормализации двусторонних отношений не будет, пока Россия «не прекратит дестабилизирующих действий, которые угрожают Великобритании и нашим союзникам и подрывают безопасность наших граждан и нашу коллективную безопасность».

Схожий посыл, как напоминает The Guardian, озвучила Тереза Мей на саммите «Большой двадцатки» в Осаке в июле прошлого года, когда она обменялась с Путиным «холодным рукопожатием».

Бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь были атакованы нервно-паралитическим веществом в Солсбери в марте 2018 года, напоминает издание. После того как Лондон «собрал доказательства» и обвинил в этом нападении Москву, более двадцати западных стран выдворили российских дипломатов.