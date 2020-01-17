Zeit: Европа дала решительный отпор «историческому реваншизму» России
Восточные европейцы оказали сопротивление «российскому историческому реваншизму», пишет Die Zeit.
В частности, Польша и Литва совместно выступили против «попытки России истолковать начало Второй Мировой войны на свой лад», сообщает немецкая газета.
«Мы не позволим Кремлю так просто манипулировать историей и распространять ложь», — заявил после встречи со своим польским коллегой в Вильнюсе министр иностранных дел Литвы Линус Линкявичюс.
Дело в том, что в последнее время президент России Владимир Путин и другие высокопоставленные российские политики якобы хотят «взвалить часть вины за начало Второй мировой войны на Польшу», вносит ясность издание.
По словам Линкявичюса, Москва пытается создать положительный образ Сталина и оправдать пакт Молотова — Риббентропа.
«Мы этого не позволим, — заверил, в свою очередь, после переговоров в Вильнюсе глава МИД Польши Яцек Чапутович. — Мы договорились, что наши эксперты будут тесно сотрудничать в области борьбы с дезинформацией, чтобы мы могли противостоять подобным угрозам».
Против «искажения» истории Второй мировой войны выступил и парламент Латвии.
Попытки России преуменьшить ответственность Советского Союза, а также оспорить исторические факты, касающиеся причин, хода и окончания Второй мировой войны, просто неприемлемы, говорится в совместном заявлении латвийских парламентариев.
Днём же ранее на сторону Польши также встал ЕС в лице еврокомиссара по вопросам правосудия Веры Юровой, напоминает издание.
Она отвергла «ложное утверждение» о том, что Польша была преступником, а не жертвой, и заверила, что Европейская комиссия «не потерпит подобных нападок на Польшу», уточняет немецкая Die Zeit.
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