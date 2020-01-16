Euronews: Еврокомиссия пытается преодолеть неравенство в минимальной оплате труда

Еврокомиссия в новом составе стремится преодолеть неравенство в оплате труда и добиться введения во всех странах-членах минимальной заработной платы. На данный момент шесть из 28 членов ЕС не имеют установленной законом минимальной зарплаты, а между другими странами существуют большие различия, провоцирующие «утечку мозгов и рук» с Востока Европы на более богатый Запад, передаёт Euronews.

Начинаем передачу «Вкратце из Брюсселя»! В Евросоюзе сделан шаг к установлению во всех странах-членах минимальной заработной платы. Пока создаются лишь правовые рамки для этого. Но очевидно намерение учреждений Евросоюза способствовать преодолению неравенства в оплате труда между разными частями ЕС.



Страны Евросоюза и дальше будут сами определять, какое наименьшее количество денег должны получать граждане за свой труд, чтобы жить достойно. Но Еврокомиссия предложит правительствам набор общих критериев для определения минимального уровня зарплаты. Её новый председатель Урсула фон дер Ляйен хочет остановить утечку мозгов и рук с Востока Европы на более богатый Запад.



КЛАРА ДОБРЕВ, евродепутат: Как венгерка я понимаю такую политику. Сотни тысяч, а кое-где и миллионы людей покидают свои страны, уезжая на заработки в Западную Европу. У нас и так огромная нехватка рабочей силы, которая подрывает рост нашего ВВП. Если мы сможем договориться на европейском уровне о минимальной зарплате, то такая несправедливая и вредная конкуренция может прекратиться.



Только шесть членов Евросоюза не имеют установленной законом минимальной заработной платы, а между другими есть большие различия. Так, в Болгарии работающие полный день получают, самое меньшее, 286 евро в месяц, а в Люксембурге — 2071 евро.



ЮХАН ДАНИЭЛЬССОН, шведский социалист: Мы согласны с политикой и амбициями по укреплению и повышению заработной платы в Европе. Но проблема для Швеции и других скандинавских стран в том, что это может подорвать их трудовые модели, в которых социальные партнёры договариваются о заработной плате без какого-либо участия государства. А как можно гарантировать, чтобы минимальная зарплата составляла определённый процент от средней, без участия государства?



В Швеции и Дании высокие оклады трудящихся — это результат традиции переговоров между коллективами и работодателями при участии профсоюзов. Еврокомиссия уверяет, что такая передовая практика будет сохранена.



ЛЮКА ВИЗЕНТИНИ, итальянский профсоюзный деятель: Это историческая возможность! Впервые Евросоюз пытается улучшить очень драматичную ситуацию с заработной платой и предложить решение через европейское законодательство. Более десяти лет мы испытывали на себе последствия политики жёсткой экономии. Поэтому правовая инициатива, направленная на повышение заработной платы европейским трудящимся, действительно важна.



Брюссель формально представит своё предложение в начале сентября. Чтобы оно вступило в силу, его нужно включить в основополагающий Договор о Евросоюзе, на что могут уйти многие годы.



Напомним, что введение минимальной заработной платы — это один из приоритетов пятилетнего мандата новой Еврокомиссии. Два других — это борьба с изменениями климата и обеспечение равенства полов.



Дата выхода в эфир 15 января 2020 года.