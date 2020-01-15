Das Erste: «помпезное выступление» Путина показали все — ведь речь шла о будущем России

«Помпезное выступление» главы Кремля вызвало большой интерес у средств массовой информации, передаёт Das Erste. В частности, ежегодное обращение Владимира Путина к Федеральному собранию транслировали все российские каналы: «услышать, что говорит президент, должны были все, ведь речь шла как-никак о будущем России», отмечает немецкий телеканал.

Помпезное выступление и большой интерес со стороны СМИ: сегодня многие очень внимательно слушали обращение президента России Владимира Путина к Федеральному собранию. В первую очередь речь шла о социальных вопросах. Например, Путин пообещал, что бедным семьям будут больше помогать. Также была надежда услышать хотя бы намёки на то, каким образом Путин хочет реформировать политическую систему до 2024 года, когда его президентский срок официально подойдёт к концу и он будет должен покинуть свой пост, согласно Конституции.

Ежегодное обращение президента России к Федеральному собранию: присутствуют члены обеих палат парламента, представители главных религий, губернаторы, министры и почётные гости. Выступление транслировали все каналы: услышать, что говорит Путин, должны все, ведь речь шла как-никак о будущем России.

ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: Судьба России, её историческая перспектива зависит от того, сколько нас будет (хочу содержательную часть начать именно с демографии), зависит от того, сколько детей родится в российских семьях… Каждый наш шаг, новый закон, государственную программу мы должны оценивать прежде всего с точки зрения высшего национального приоритета — сбережения и приумножения народа России.

Затем прямо в прямом эфире он объявил об увеличении материнского капитала. О внешней же политике речь зашла только через час. По словам Путина, Россия никому не угрожает и открыта для сотрудничества, но при этом позаботилась о своей безопасности.

ВЛАДИМИР ПУТИН: Впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия, включая и советский период, и новейшее время, мы никого не догоняем, а наоборот, другим ведущим государствам мира ещё только предстоит создать оружие, которым уже обладает Россия.

Путин уже не раз угрожал новым оружием: насколько оно эффективно, проверить, однако, нельзя. Он также заявил о выделении дополнительных средств на медицину и образование, а также раскритиковал, что слишком мало для этого делается. И тем не менее ответственность за политику последних 20 лет несёт всё же сам Путин.

Дата выхода в эфир 15 января 2020 года.