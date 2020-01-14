Не магия, а хладнокровный расчёт: DLF раскрыла секрет успеха России во внешней политике

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03:00 Сборная России по футболу проведёт контрольный матч с Сербией в Москве Российский футбольный союз (РФС) рассказал о плане подготовки национальной команды к чемпионату Европы 2020 года.

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