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Не магия, а хладнокровный расчёт: DLF раскрыла секрет успеха России во внешней политике

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Москва стала центром ближневосточной кризисной дипломатии, пишет Deutschlandfunk. Россия успешна во внешней политике благодаря тому, что российское руководство не занимается «политической магией», а «терпеливо и точно анализирует». И подобного успеха в настоящий момент «не способно добиться ни одно другое правительство», убеждён журналист немецкой радиокомпании.
Не магия, а хладнокровный расчёт: DLF раскрыла секрет успеха России во внешней политике
Reuters

Москва стала центром ближневосточной кризисной дипломатии, пишет в статье на сайте Deutschlandfunk журналист немецкой радиокомпании Тилько Грисс.

«Президент России Владимир Путин съездил в Дамаск и Стамбул, поддерживает хорошие отношения с Ираном, принял канцлера Германии, переговорил по телефону с Римом и Парижем, а в Москве глава правительства Ливии и его главный противник приняли участие в переговорах о достижении перемирия», — перечисляет Грисс.

Подобного успеха, отмечает автор статьи, в настоящий момент «не способно добиться ни одно другое правительство».

Рецепт же успеха Москвы заключается в том, что «Кремль терпеливо и точно анализирует»: там, где возникает «вакуум власти», Россия расширяет своё влияние «без больших затрат», поясняет журналист Deutschlandfunk.

При этом Москва «не занимается политической магией», а действует, исходя «исключительного из хладнокровный расчёта», вносит ясность Грисс.

Впрочем, Россия не единственная страна, которая проводит подобную политику: «так действуют многие государства», подчёркивает автор.

Руководство России попросту «не волнует критика нерешительных в Европе». Проводимая им политика «приносит плоды», и эта «успешная фаза» российской внешней политики продлится ещё долго, убеждён журналист немецкой радиокомпании.

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