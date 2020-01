NYT показала видео, где предположительно виден удар ракеты по разбившемуся украинскому лайнеру

Американской газете The New York Times удалось получить видео, в котором запечатлён момент «удара иранской ракеты по самолёту» над городом Паранд, расположенным неподалёку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. Как подчёркивают обозреватели издания, именно в этом районе в среду пропал с радаров лайнер Boeing-700 украинских авиалиний, затем потерпевший крушение.

Как пишут журналисты NYT, в ролике можно увидеть, как ракета попадает по самолёту, однако тот при этом не взрывается. Судя по другим видео, собранным редакцией газеты, воздушное судно после удара ракеты продолжало полёт в течение нескольких минут и успело развернуться в сторону аэропорта — однако в момент, когда « объятый пламенем лайнер приближался к аэропорту», он взорвался и быстро рухнул на землю.

NEW: Video @trbrtc obtained confirms Ukrainian airliner was hit. We verified location, altitude & direction matches path of #PS752. Verification details coming. https://t.co/27htZ0syZT