NYT показала видео, где предположительно виден удар ракеты по разбившемуся украинскому лайнеру

Редакция The New York Times получила ролик, в котором показано, что по украинскому Boeing-700, потерпевшему крушение под Тегераном в среду, ударила ракета. К такому выводу журналисты газеты пришли, сопоставив видео со спутниковыми снимками и данными интернет-сервисов.
Американской газете The New York Times удалось получить видео, в котором запечатлён момент «удара иранской ракеты по самолёту» над городом Паранд, расположенным неподалёку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. Как подчёркивают обозреватели издания, именно в этом районе в среду пропал с радаров лайнер Boeing-700 украинских авиалиний, затем потерпевший крушение.
Как пишут журналисты NYT, в ролике можно увидеть, как ракета попадает по самолёту, однако тот при этом не взрывается. Судя по другим видео, собранным редакцией газеты, воздушное судно после удара ракеты продолжало полёт в течение нескольких минут и успело развернуться в сторону аэропорта — однако в момент, когда « объятый пламенем лайнер приближался к аэропорту», он взорвался и быстро рухнул на землю.
NEW: Video @trbrtc obtained confirms Ukrainian airliner was hit. We verified location, altitude & direction matches path of #PS752. Verification details coming. https://t.co/27htZ0syZT
В ролике с попаданием ракеты по самолёту между вспышкой от удара и звуком взрыва проходит примерно десять секунд, что позволяет заключить, что самолёт в этот момент времени находился примерно в двух милях (3,2 км) от места съёмки, говорится в материале NYT.
При этом, сопоставив попавшие на видео здания «с характерной архитектурой» со спутниковыми снимками, журналисты газеты пришли к выводу, что съёмка велась именно из Паранда. Как пишут авторы, эти данные говорят о том, что маршрут запечатлённого в ролике самолёта совпадает с траекторией полёта украинского лайнера, зафиксированной сервисом FlightRadar24.
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