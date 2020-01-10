Das Erste: в провинции Идлиб начал действовать режим прекращения огня

В сирийской провинции Идлиб, являющейся последним оплотом повстанцев, начал действовать режим прекращения огня, пишет Das Erste. Такая договорённость была достигнута на недавних переговорах между Россией и Турцией в Стамбуле. Между тем, в Идлибе истекает мандат гуманитарной миссии ООН, и Совет Безопасности до сих пор не сумел договориться о его продлении.
В сирийской провинции Идлиб начал действовать режим прекращения огня, сообщает Das Erste со ссылкой на данные российской армии. Отмечается, что прекращение огня вводится в соответствии с договорённостью, достигнутой на недавних российско-турецких переговорах в Стамбуле.
Северо-западная провинция Идлиб является последним оплотом сирийских повстанцев, напоминает Das Erste. Из-за наступления правительственных войск многие жители бегут из Идлиба: согласно данным ООН, только в минувшем декабре провинцию покинуло 280 тыс. человек.
На данный момент Идлиб (а также части пограничных с ним провинций, таких как Алеппо, Хама и Латакия) контролируется группировкой «Хаяйт Тахрир аш-Шам»* и другими исламистскими организациями. Башар Асад решительно настроен вернуть провинцию под свой контроль.
Между тем, под угрозой оказалась гуманитарная миссия ООН в Идлибе, сообщает Das Erste. Длившийся шесть лет мандат подходит к концу: до сей поры СБ ООН не сумел согласовать соответствующую резолюцию по его продлению. Россия и Китай наложили вето на вариант резолюции, разработанный Германией, Бельгией и Кувейтом. В свою очередь, российско-китайская версия резолюции также не нашла поддержки у большинства членов Совета Безопасности. Согласно данным из дипломатических кругов, компромисса до сих пор не найдено: впрочем, переговоры стран Совбеза продолжаются.
* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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