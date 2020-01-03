Трамп, Джонсон, Элтон Джон — France 3 рассказал, от кого ждать самых громких событий 2020 года

Новый 2020 год будет полон событий, имеющих важное значение для всего мира, передаёт France 3. Трамп постарается остаться у власти на новый срок, Джонсон собирается вывести Великобританию из ЕС, в Токио состоится Летняя Олимпиада, а Элтон Джон после турне попрощается со своими поклонниками.

Миллионы вышли на улицы по всей Франции, чтобы выступить против варварства. В мае 2020 года, пять лет спустя после атак в Charlie Hebdo, пригороде Монруж и магазине Hyper Cacher, начинается процесс. На скамье подсудимых окажутся 14 человек.

2020 год богат на судебные процессы: в феврале Франсуа Фийон и его жена Пенелопа предстанут перед уголовным судом. Обоих обвиняют в фиктивном трудоустройстве. Это дело сорвало Фийону президентскую кампанию.

Что касается политики, то в марте французов пригласят к урнам, чтобы выбрать одного из их любимых функционеров — мэра. Ещё одна избирательная кампания, но на этот раз за границей: сможет ли Дональд Трамп выиграть своё пари и занять Овальный кабинет ещё на четыре года? Собирается ли в ноябре Америка во второй раз сказать ему «да»?

Как бы то ни было, для англичан это будет «нет» — «нет» Европе. После бесконечного торга, бесчисленных хождений туда-сюда Англия Бориса Джонсона должна выйти из Евросоюза. Брексит анонсирован на самый конец января.

Этот развод не остановит европейскую космическую промышленность: в июле в Куру произойдёт первый запуск Arian 6, последней ракеты из серии.

Подняться к звёздам — об этом также мечтает наша футбольная команда. После звания чемпионов мира, будут ли они чемпионами Европы? Чемпионат Европы стартует в июне.

Ещё один вызов французским спортсменам — Олимпийские игры в Токио в июле. Тедди Ринёр претендует на третье золото, а четырёхкратная чемпионка мира Кларисс Агбеньену надеется завоевать своё первое олимпийское звание.

Наконец, 2020 год станет годом прощания Элтона Джона со своими зрителями. После 300 концертов английский король поп-музыки покинет сцену.

Дата выхода в эфир 02 января 2020 года.