Трамп, Джонсон, Элтон Джон — France 3 рассказал, от кого ждать самых громких событий 2020 года

Новый 2020 год будет полон событий, имеющих важное значение для всего мира, передаёт France 3. Трамп постарается остаться у власти на новый срок, Джонсон собирается вывести Великобританию из ЕС, в Токио состоится Летняя Олимпиада, а Элтон Джон после турне попрощается со своими поклонниками.
Миллионы вышли на улицы по всей Франции, чтобы выступить против варварства. В мае 2020 года, пять лет спустя после атак в Charlie Hebdo, пригороде Монруж и магазине Hyper Cacher, начинается процесс. На скамье подсудимых окажутся 14 человек.
2020 год богат на судебные процессы: в феврале Франсуа Фийон и его жена Пенелопа предстанут перед уголовным судом. Обоих обвиняют в фиктивном трудоустройстве. Это дело сорвало Фийону президентскую кампанию.
Что касается политики, то в марте французов пригласят к урнам, чтобы выбрать одного из их любимых функционеров — мэра. Ещё одна избирательная кампания, но на этот раз за границей: сможет ли Дональд Трамп выиграть своё пари и занять Овальный кабинет ещё на четыре года? Собирается ли в ноябре Америка во второй раз сказать ему «да»?
Как бы то ни было, для англичан это будет «нет» — «нет» Европе. После бесконечного торга, бесчисленных хождений туда-сюда Англия Бориса Джонсона должна выйти из Евросоюза. Брексит анонсирован на самый конец января.
Этот развод не остановит европейскую космическую промышленность: в июле в Куру произойдёт первый запуск Arian 6, последней ракеты из серии.
Подняться к звёздам — об этом также мечтает наша футбольная команда. После звания чемпионов мира, будут ли они чемпионами Европы? Чемпионат Европы стартует в июне.
Ещё один вызов французским спортсменам — Олимпийские игры в Токио в июле. Тедди Ринёр претендует на третье золото, а четырёхкратная чемпионка мира Кларисс Агбеньену надеется завоевать своё первое олимпийское звание.
Наконец, 2020 год станет годом прощания Элтона Джона со своими зрителями. После 300 концертов английский король поп-музыки покинет сцену.
Тегеран объявил о пятом и последнем этапе сокращения своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, который касается снятия ограничения по числу центрифуг.
В Первомайском районе Крыма 26-летний начальник районного отдела участковых, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на служебном автомобиле совершил наезд на троих человек на пешеходном переходе, один из которых впоследствии скончался. Подозреваемый задержан, в отношении его возбуждено уголовное дело.
Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования в связи с гибелью на севере Италии шести туристов из ФРГ в результате наезда автомобиля на толпу. Об этом сообщил официальный представитель бундестага Штеффен Зайберт.
Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT оценил решение парламента Ирака о прекращении соглашения с коалицией по борьбе с «Исламским государством»* и выводе иностранных войск из страны.
В Ростове-на-Дону задержан и доставлен в отдел полиции мужчина, который пытался зайти с подозрительными предметами в один из Домов творчества. При себе у него оказались средства самообороны. Об этом RT сообщили в пресс-службе местного управления МВД.
МИД Ирака подал официальную жалобу в Совет Безопасности ООН в связи с гибелью иранского генерала Касема Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса в результате ракетного обстрела США в Багдаде.
Парламент Ирака в ходе внеочередного заседания проголосовал за прекращение соглашения с коалицией по борьбе с «Исламским государством»*, которую возглавляют США, и за вывод иностранных войск из страны. Соответствующую рекомендацию в парламент внёс исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адиль Абдул-Махди.
Во всех регионах России на Рождество прогнозируются температурные показатели, превышающие климатическую норму. При этом в азиатской части страны температура превысит норму на 10—16 °C, предупредили в Росгидромете.
Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адиль Абдул-Махди заявил, что США уведомили иракское правительство об ударе по иранскому генералу Касему Сулеймани за несколько минут до его нанесения. По его словам, Багдад не давал разрешения на операцию.
Украинский президент Владимир Зеленский отправился вместе с семьёй в Оман, где проведёт ряд встреч на высшем уровне. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение офиса президента Украины.
Водитель автомобиля, наехавшего на людей на севере Италии, в результате чего погибли шесть немецких туристов и ещё 11 человек пострадали, арестован по обвинению в убийстве и причинении телесных повреждений.