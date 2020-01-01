Euronews: любителей новогодних салютов в Европе призывают не нарушать инструкций

03:00 В новогодних гуляниях в Москве приняли участие 6,5 млн человек В праздничных гуляниях на Новый год приняли участие почти 6,5 млн человек, нарушений в ходе празднований допущено не было.

03:00 В МЧС напомнили, как правильно устанавливать новогоднюю ёлку МЧС России напоминает, что при обращении с новогодней ёлкой необходимо соблюдать правила противопожарной безопасности.

03:00 Режим ЧС объявлен в Хабаровском крае из-за подтопления домов В Охотском районе Хабаровского края введён режим ЧС после того, как нагонные волны с моря подтопили 15 домов в посёлке Морском.

03:00 В Болгарию начал поступать газ по «Турецкому потоку» Исполнительный директор компании «Булгартрансгаз» Владимир Малинов сообщил, что 1 января российский газ начал поступать в Болгарию по газопроводу «Турецкий поток».

03:00 Четыре человека пострадали в результате ДТП в Петербурге Легковой автомобиль врезался в столб освещения в Курортном районе Санкт-Петербурга, пострадали четыре человека.

03:00 Пропавший в новогоднюю ночь ребёнок из Благовещенска найден живым Двухлетний ребёнок из Благовещенска, который пропал в новогоднюю ночь после прогулки с матерью, найден живым и здоровым.

03:00 Начался транзит газа через Украину по новому контракту ООО «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) заявило об осуществлении поставки первых кубометров российского газа в Евросоюз по новому контракту между «Нафтогазом» и «Газпромом».

03:00 В Москве подорожала эвакуация неправильно припаркованных машин С 1 января в Москве повышена стоимость эвакуации и хранения автомобилей, припаркованных с нарушением правил дорожного движения, сообщили Интерфаксу в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

03:00 В Москве и Московской области ожидается похолодание Главный специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде 1 января в Москве и Московской области.

03:00 Источник рассказал о состоянии раненных в Магасе полицейских Один из полицейских, пострадавших в ходе нападения на въездной пост ДПС в ингушском Магасе, находится в тяжёлом состоянии, сообщил Интерфаксу информированный источник.

03:00 В МЧС заявили об отсутствии разрушений на Камчатке из-за землетрясения Спасатели завершили обследование зданий на Камчатке после сильного землетрясения, которое произошло в среду, 1 января.

03:00 Главный раввин Польши прокомментировал слова Путина об антисемитизме Главный раввин Польши Михаэль Шудрих прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина об антисемитизме бывшего польского посла в Германии Юзефа Липского.

03:00 В России вступает в силу закон об органической продукции В России с 1 января вступает в силу закон об органической продукции. Соответствующий документ формирует нормативно-правовую базу для выпуска и предложения в России продукции, принципы производства которой исключают использование удобрений и химических средств.

03:00 Боливия намерена направить в Испанию спецпредставителя Правительство Боливии намерено направить в Испанию высокопоставленного представителя. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на боливийский МИД.

03:00 Forbes назвал лидеров по убыткам за 10 лет среди российских бизнесменов Журнал Forbes составил список российских бизнесменов, состояние которых за последние десять лет уменьшилось больше всего.

03:00 У берегов Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6 У берегов Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщили в управлении МЧС по Камчатскому краю.

03:00 Суд в США отменил штраф ExxonMobil за нарушение санкций против России Федеральный суд Северного округа американского штата Техас постановил, что власти США неправомерно начислили компании ExxonMobil Corporation штраф в размере $2 млн за нарушение санкций против России.

03:00 Минюст подготовил проект по отмене более 2,4 тысячи актов СССР и РСФСР Министерство юстиции России подготовило проект, предлагающий признать устаревшими более 2,4 тыс. актов СССР и РСФСР.

03:00 Суд в Боливии подтвердил возможность партии Моралеса участвовать в выборах Высший избирательный суд (ВИС) Боливии отклонил иски о лишении партии «Движение к социализму», лидером которой является экс-президент Боливии Эво Моралес, юридического лица в связи с обвинениями в причастности к подтасовке результатов выборов.

03:00 В России снижен порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом С 1 января вступают в силу нормы закона, по которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до €200, а предельный вес — до 31 кг.

03:00 Россия начинает председательство в БРИКС C 1 января председательство в группе БРИКС переходит от Бразилии к России. Об этом информирует РИА Новости.

03:00 В России вступают в силу новые меры поддержки рождаемости В России 1 января вступают в силу новые меры по поддержке рождаемости. Об этом информирует РИА Новости.

03:00 Парусник «Седов» прибыл на Канарские острова Российский парусник «Седов», совершающий кругосветную экспедицию, зашёл в порт города Лас-Пальмас-де-Гран-Канария.

03:00 Трамп заявил, что не хочет войны с Ираном Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не хочет войны с Ираном. Об этом информирует РИА Новости.

03:00 Минимальный размер оплаты труда вырастет с 1 января С 1 января минимальный размер оплаты труда увеличится на 850 рублей, а пенсии по старости для неработающих проиндексируют на 6,6%.

03:00 Россияне c 1 января смогут перейти на электронные трудовые книжки В России с 1 января вступает в силу закон о введении электронных трудовых книжек. Об этом информирует РИА Новости.

03:00 В новогодних гуляниях в Москве приняли участие 2,7 млн человек Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Instagram, что в новогодних гуляниях в столице приняли участие 2,7 млн человек.

03:00 Для банков появится комиссия за использование системы быстрых платежей С 1 января Центробанк начинает взимать с банков комиссию за использование системы быстрых платежей. Об этом информирует ТАСС.

03:00 Вступил в силу закон о повышении минимальных цен на водку С 1 января вступил в силу приказ Минфина, согласно которому минимальная розничная цена водки в России увеличивается с 215 рублей до 230 рублей за 0,5 литра.

03:00 В России выросли ставки акцизов на табак С 1 января в России выросли ставки акцизов на табак. Как сообщает ТАСС, ставка акциза на сигареты и папиросы с 1 января составляет 1 966 рублей за тысячу штук плюс 14,5% расчётной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 2 671 рубля за тысячу штук.

03:00 Пентагон направит 750 солдат в Ирак Глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что США после беспорядков у американского посольства в Ираке немедленно направят в регион 750 военнослужащих.

03:00 Зеленский призвал украинцев ежедневно быть единым государством Украинский лидер Владимир Зеленский в новогоднем обращении к украинцам отметил важность «быть единым государством каждый день».

03:00 В Совете Безопасности ООН 1 января сменятся пять государств В состав Совета Безопасности ООН 1 января войдут пять новых государств, а пять непостоянных членов покинут совет. Об этом информирует РИА Новости.

03:00 В России вводятся cтимулирующие выплаты за выявление онкозаболеваний В России с 1 января вводятся стимулирующие выплаты врачам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических осмотров. Об этом информирует РИА Новости.

03:00 Ким Чен Ын заявил, что вскоре представит новое стратегическое оружие Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе доклада на пленарном заседании центрального комитета Трудовой партии КНДР заявил, что Северная Корея в скором времени представит новое стратегическое оружие.

03:00 При пожаре в Москве пострадал один человек При пожаре на улице Дубининской в Москве пострадал один человек. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного МЧС.

03:00 Sputnik Эстония перешёл на работу в чрезвычайном режиме Sputnik Эстония перешёл на работу в чрезвычайном режиме. Соответствующее заявление опубликовано на сайте издания.

03:00 МИД Ирана ответил на обвинения США в беспорядках у посольства в Ираке В Министерстве иностранных дел Ирана отвергли обвинения США в адрес Тегерана в организации беспорядков у американского посольства в Ираке.

03:00 В ООН отреагировали на ситуацию вокруг Sputnik Эстония В ООН сообщили, что получили письмо главного редактора RT Маргариты Симоньян по ситуации со Sputnik Эстония и отправили его в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) для последующих действий.

03:00 Путин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Новым годом Российский лидер Владимир Путин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Новым годом.

03:00 Трамп провёл телефонный разговор с премьером Ирака Американский лидер Дональд Трамп провёл телефонные переговоры с иракским премьер-министром Аделем Абд аль-Махди. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

03:00 Путин поздравил россиян с Новым годом Российский лидер Владимир Путин обратился к россиянам с поздравлениями и пожеланиями по случаю Нового, 2020 года.

03:00 Морские пехотинцы прибыли к американскому посольству в Ираке Подкрепление морских пехотинцев прибыло в посольство США в Ираке. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

03:00 Стали известны все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею На молодёжном чемпионате мира по хоккею в Чехии завершился групповой этап, по итогам которого определились восемь четвертьфиналистов турнира.

03:00 Сборная России сыграет со Швейцарией в четвертьфинале МЧМ по хоккею В четвертьфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года сборная России встретится с национальной командой Швейцарии.

03:00 Россия и Белоруссия определили цену поставок газа на два месяца «Газпром» и «Газпром трансгаз Беларусь» подписали допсоглашения о продлении срока действия контрактов по поставке газа в Белоруссию и его транспортировке через территорию страны до 2021 года.

03:00 Нетаньяху поздравил репатриантов из бывшего СССР с Новым годом Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху поздравил репатриантов из бывшего СССР с Новым годом.

03:00 МВД России выразило соболезнования в связи с гибелью инспектора в Магасе Руководство МВД России выразило соболезнования родным и близким сотрудника, который погиб при выполнении служебного долга в Магасе.

03:00 Моралес оценил высылку дипломатов Испании и Мексики из Боливии Экс-президент Боливии Эво Моралес прокомментировал высылку дипломатов Испании и Мексики из Боливии.