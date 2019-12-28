Neue Zürcher Zeitung Оригинал

Neue Zürcher Zeitung: мавританцы удивились подарку от ЕС — верблюдам

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Недавно ЕС подарил Мавритании 250 верблюдов, что спровоцировало появление насмешливых комментариев в соцсетях. Нужна ли такая помощь африканской стране, в которой верблюдов почти столько же, сколько людей? Между тем, в пустынных районах, где нет дорог, военным для борьбы с радикалами удобнее использовать животных, чем современные средства передвижения, поясняет швейцарская Neue Zürcher Zeitung.
Neue Zürcher Zeitung: мавританцы удивились подарку от ЕС — верблюдам
Reuters

Верблюдов в Мавритании почти столько же, сколько людей. Тем не менее недавно ЕС подарил африканской стране ещё 250 животных, сообщает швейцарская Neue Zürcher Zeitung.

Как сообщается в статье, верблюды должны помогать государству в борьбе с радикальными исламистами. Передача животных состоялась в городе Ахемин на востоке страны, недалеко от границы с Мали. По данным местных СМИ, жители были удивлены таким подарком, и в социальных сетях тут же появилось множество насмешливых комментариев.

Дело в том, что в Мавритании с населением 4 млн человек есть около 3 млн верблюдов, поясняет швейцарская газета. Нужны ли стране в самом деле ещё 250? «И откуда взялись животные? — спросил кто-то в Facebook. — Их, конечно, подарила Европа, но были ли они вообще здесь? Или что, у ЕС есть и верблюды?» Другие комментаторы задавались вопросами о том, не предпочли бы мавританцы получить в дар современное оружие и военное снаряжение. Некоторые даже говорили об оскорблении.

Верблюды входят в программу помощи ЕС, рассчитанную на сумму €13 млн. Животные будут включены в верблюжью кавалерию, основанную в 1912 году, вскоре после колонизации страны французами. Однако для защиты границ животных начали использовать не так давно. Как и другие страны региона Сахель, Мавритания, имеющая с охваченной кризисом Мали общую границу протяжённостью 2 тыс. км, подвержена угрозе со стороны террористов. Контролировать большую, но слабо населённую территорию страны трудно, отмечается в статье.

По словам мавританского военнослужащего, верблюды в Сахаре располагают рядом преимуществ по сравнению с другими продвинутыми средствами передвижения — в том числе и потому, что в отдалённых районах зачастую нет дорог. Кроме того, верблюжьи подразделения сочетают функции контроля и помощи в развитии, а для этого необходимо быть как можно ближе к населению.

Верблюжьи подразделения стараются повысить безопасность жителей, при необходимости помогают с питьевой водой, продовольствием, санитарными средствами и проектами в сфере воспитания. Взамен они ожидают информации о подозрительных личностях или действиях. При помощи верблюдов всё это, очевидно, получается лучше, чем при использовании даже современных автомобилей, самолётов или беспилотников, заключает Neue Zürcher Zeitung.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Neue Zürcher Zeitung Швейцария Европа
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Африка военнослужащие Европа ЕС животные терроризм транспорт
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