Neue Zürcher Zeitung: мавританцы удивились подарку от ЕС — верблюдам
Верблюдов в Мавритании почти столько же, сколько людей. Тем не менее недавно ЕС подарил африканской стране ещё 250 животных, сообщает швейцарская Neue Zürcher Zeitung.
Как сообщается в статье, верблюды должны помогать государству в борьбе с радикальными исламистами. Передача животных состоялась в городе Ахемин на востоке страны, недалеко от границы с Мали. По данным местных СМИ, жители были удивлены таким подарком, и в социальных сетях тут же появилось множество насмешливых комментариев.
Дело в том, что в Мавритании с населением 4 млн человек есть около 3 млн верблюдов, поясняет швейцарская газета. Нужны ли стране в самом деле ещё 250? «И откуда взялись животные? — спросил кто-то в Facebook. — Их, конечно, подарила Европа, но были ли они вообще здесь? Или что, у ЕС есть и верблюды?» Другие комментаторы задавались вопросами о том, не предпочли бы мавританцы получить в дар современное оружие и военное снаряжение. Некоторые даже говорили об оскорблении.
Верблюды входят в программу помощи ЕС, рассчитанную на сумму €13 млн. Животные будут включены в верблюжью кавалерию, основанную в 1912 году, вскоре после колонизации страны французами. Однако для защиты границ животных начали использовать не так давно. Как и другие страны региона Сахель, Мавритания, имеющая с охваченной кризисом Мали общую границу протяжённостью 2 тыс. км, подвержена угрозе со стороны террористов. Контролировать большую, но слабо населённую территорию страны трудно, отмечается в статье.
По словам мавританского военнослужащего, верблюды в Сахаре располагают рядом преимуществ по сравнению с другими продвинутыми средствами передвижения — в том числе и потому, что в отдалённых районах зачастую нет дорог. Кроме того, верблюжьи подразделения сочетают функции контроля и помощи в развитии, а для этого необходимо быть как можно ближе к населению.
Верблюжьи подразделения стараются повысить безопасность жителей, при необходимости помогают с питьевой водой, продовольствием, санитарными средствами и проектами в сфере воспитания. Взамен они ожидают информации о подозрительных личностях или действиях. При помощи верблюдов всё это, очевидно, получается лучше, чем при использовании даже современных автомобилей, самолётов или беспилотников, заключает Neue Zürcher Zeitung.
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