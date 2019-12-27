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Valeurs actuelles: отсутствие рождественских пожеланий от Макрона возмутило французских интернет-пользователей

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Эммануэль Макрон решил в этом году изменить традиции и не поздравлять французов с Рождеством, вызывав тем самым волну негодования в соцсетях, сообщает Valeurs actuelles. Как отмечает издание, тем, кто ждал поздравлений от президента пришлось довольствоваться просмотром видеообращений Дональда Трампа и Бориса Джонсона к своим согражданам.
Valeurs actuelles: отсутствие рождественских пожеланий от Макрона возмутило французских интернет-пользователей
Reuters

Хотя адресовать рождественские пожелания соотечественникам стало для мировых лидеров традицией, президент Франции Эммануэль Макрон в этом году решил изменить ей, вызвав волну негодования в соцсетях, сообщает Valeurs actuelles.

Одним из тех, кого возмутило молчание лидера Франции, был депутат Европарламента от партии «Национальное объединение» Жордан Барделля. По его словам, «каждый раз, когда Эммануэль Макрон обращается к французам, он делает это либо пренебрежительно, либо для того, чтобы объявить о плохих новостях». «Рождество — это бесценное время для миллионов людей, и не только для христиан. Оно — часть наследия, которое президент Республики призван беречь, — посетовал политик в опубликованном им видеоролике. — Мы счастливы, что он регулярно отмечает в своих социальных сетях конец Рамадана, но нам хотелось бы, чтобы он делал то же для традиций, отмеченных в нашем календаре». Как отметил депутат, не пожелать соотечественникам «Счастливого рождества!» — «это о чём-то говорит».

 

 

С этим мнением согласился и политик от партии «Вставай, Франция» Фабьен Ломбар. «Зная о возможностях Эммануэля Макрона в сфере связей с общественностью, ни на секунду нельзя подумать, что отсуствие рождественских пожеланий было простым упущением. Или же речь идёт о столь разоблачительном упущении, что оно описывает состояние вещей лучше, чем все слова в мире», — написал Ломбар в своём аккаунте в Twitter.

Тем временем, многие анонимные пользователи соцсетей также были возмущены и сравнивали молчание Макрона с видеоборащениями Бориса Джонсона и Дональда Трампа.

 

 

 

 Другие же предпочли посмеяться над ситуацией. По словам одного из интернет-пользователей, Эммануэль Макрон всё же пожелал счастливого Рождества всем французам — в своём понимании — отправив поздравительные открытки крупнейшим бизнесменам страны.  

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Valeurs actuelles Франция Европа
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