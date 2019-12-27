L’Express: забастовка против пенсионной реформы во Франции грозит стать самой длительной в истории

Забастовки и протесты против пенсионной реформы во Франции длятся уже 22 дня, и на данный момент путей выхода из положения не видно, пишет L’Express. Как отмечает издание, этот конфликт вполне может превзойти по длительности самую продолжительную в истории страны забастовку железнодорожников 1986-1987 годов.

Общественный конфликт вокруг пенсионной реформы во Франции, сопровождаемый масштабными забастовками, длится уже четвёртую неделю и на данный момент пути выхода из него не просматриваются, пишет L’Express.

Как отмечает издание, над протестами, которые длятся уже 22 дня «нависает тень 1995 года», когда конфликт вокруг проекта внесения поправок в пенсионное законодательство длился с 24 ноября по 15 декабря. Тогда правительству Алена Жюпе пришлось отказаться от проведения реформы.

24 года спустя правительство твёрдо намерено отказаться от 42 существующих «пенсионных режимов» в пользу универсальной системы, основанной на баллах. Однако профсоюзы, настроенные против проекта, в результате которого «в проигрыше останутся все», не ослабляют давления, несмотря на то, что количество бастующих постепенно снижается. В четверг в забастовке приняли участие 9,6% железнодорожников (среди них 42,1% машинистов против 49,3% в понедельник). Как сообщает журнал, в движении поездов сохраняются перебои.

Как отмечает издание, вопреки пожеланиям Эммануэля Макрона, забастовка продолжалась на этой недели без «рождественского перемирия». По всей Франции множились инициативы профсоюзов, включавшие перекрытие автобусных путей, перебои в поставках электроэнергии, прекращение работы нефтеперабатывающих заводов и даже демонстрацию балета «Лебединое озеро» у входа в Парижскую оперу в исполнении бастующих балерин.

По мнению журнала, конфликт вполне может превзойти по длительности забастовку железнодорожников 1986-1987 годов, которая продлилась 28 дней и стала самой продолжительной в истории страны.