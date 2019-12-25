Fox News: «ни одного джентльмена» — Нью-Йорк назвали самым грубым американским городом

Нью-Йорк занял первое место в рейтинге самых грубых городов Соединённых Штатов, сообщает Fox News со ссылкой на исследование Business Insider. Как рассказала обозреватель телеканала Карли Шимкус, ещё в XVIII веке второй президент Америки упрекал жителей Нью-Йорка в невоспитанности и чёрствости, однако сама Шимкус признаётся, что не разделяет его мнение.

ЭД ГЕНРИ, ведущий FoxNews: Нью-Йорк — самый грубый город в Америке согласно исследованию… это был Business Insider?

КАРЛИ ШИМКУС, обозреватель: Да, Business Insider провёл исследование.

ЭД ГЕНРИ: Да, и есть другая передовица в New York Post: «Счастливого Рождества, а теперь убирайся!» с Гринчем.

КАРЛИ ШИМКУС: Я живу в Нью-Йорке 10 лет и я встретила так много замечательных людей! Я не думаю, что Нью-Йорк — это грубый город.

ЭД ГЕНРИ: Да, я вырос в Нью-Йорке, я думаю, что это хорошее место, и если вы не согласны, я с вами подерусь.

КАРЛИ ШИМКУС: О-оу… Это из-за таких людей, как ты. Я просто быстренько скажу: он долгое время был одним из самых грубых городов, потому что Джон Адамс, второй президент Соединённых Штатов, однажды сказал о Нью-Йорке: «Я не увидел ни одного настоящего джентльмена, ни одного хорошо воспитанного человека с тех пор, как я приехал в этот город. (Здесь. — ИноТВ) нет скромности, внимательности по отношению друг к другу»! Я думаю, это 1700-е!

ЭД ГЕНРИ: Я думаю, это хороший город. Да ладно тебе, это хороший город.

КАРЛИ ШИМКУС: Я тоже (так думаю. — ИноТВ).

ЭД ГЕНРИ: А наш спор, я думаю, был о том, кого повышают больше в нашем специальном выпуске в канун Нового года: тебя или меня.

КАРЛИ ШИМКУС: Именно.

ЭД ГЕНРИ: У нас были несогласия по этому поводу. Так что давай помиримся.

КАРЛИ ШИМКУС: Очевидно, что ты победил.

ЭД ГЕНРИ: С Новым годом! Практически.

КАРЛИ ШИМКУС: Окей. Боже, я думала, что ты потянешь меня за руку.

ЭД ГЕНРИ: Карли, счастливого Рождества!

КАРЛИ ШИМКУС: Ты настоящий джентльмен.